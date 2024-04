Der Primetime-Verlauf: Krimifans schalten ab oder um

Das ZDF hat am Freitag zunächst sein Publikum sehr gut gehalten - insofern dürften sich die Krimifans beim "Alten" recht wohl.gefühlt haben. Das im Anschluss gezeigte "Letzte Spur Berlin" hielt das Niveau war nicht ganz, legte aber gegen Ende nochmals zu, weil es offenbar einige Zuschauer der "Praxis mit Meerblick" (Das Erste) abgriff. Nach 22 Uhr verlor das ZDF dann aber Publikum - erkennbar ist dennoch auch die Tatsache, dass ganz offenbar kurz vor dem Beginn des Nachrichtenjournals auch neue Zuschauerinnen und Zuschauer hinzukamen. Anders sah es bei RTL aus. Wie schon manchmal in den vergangenen Wochen war "Let's Dance" gegen 22 Uhr am Gefragtesten. Die Tanzshow dauerte manchen jedoch zu lang. Gut erkennbar ist, dass die Reichweiten nach etwa 22:45 Uhr ein bisschen nachließen.

Der Vorabend-Verlauf: Vom "Quizduell" ins Krankenhaus

Nach den "heute"-Nachrichten hat das ZDF zwar einige Zuschauerinnen und Zuschauer verloren und auch die Anfangsphase der Medical "Bettys Diagnose" hielt nicht alle bei der Stange, doch die Serie gewann im Verlauf auch hinzu. Das war in dem Moment der Fall, in dem das "Quizduell" im Ersten zu Ende war. Ganz offenbar wechselten einige vom Ratespiel rüber ins Krankenhaus.

Wichtig bei allen All Eyes on Screens-Kurven: Sie sind, anders als die AGF-Zahlen, nicht bevölkerungsrepräsentativ. Sie werden also nicht anhand eines Panels gewichtet und hochgerechnet, sondern geben die tatsächlich gemessenen Gerätedaten aus rund einer Million von insgesamt 13 Millionen Vodafone-Haushalten wieder. Mehr Hintergrund zu diesen Daten gibt es hier. Aussagekräftig sind somit weniger die Höhe der Reichweitenkurven zueinander als die Entwicklung innerhalb eines Senders und die Erkenntnisse zu Umschaltzeitpunkten.

Daily Reach der TV-Vermarkter

Der Daily Reach gibt an, welchen Prozentsatz der gemessenen Vodafone-TV-Haushalte die Werbeblöcke und Sponsoring-Positionen eines Vermarkters erreicht haben - also eine Tages-Nettoreichweite.

Werbe-Ranking: Lenor wieder oben

Haribo, das am Vortag Spitzenreiter im XRP-Werberanking war, landete am Freitag wieder auf dem Silberplatz. Neuer Spitzenreiter war indes Lenor, der in den vergangenen Wochen schon mehrmals von ganz oben grüßte. Diesmal landete man bei etwa 115 Punkten. Die Spitze war aber ohnehin sehr eng zusammen. So erreichte IKEA auf Platz vier rund 110 Zähler. McDonalds auf Position fünf kam auf etwa 109 XRP. Sky auf Platz sieben landete bei etwa 87 Punkten, der Pay-TV-Anbieter war dafür sagenhafte 1187 Mal in den Werbeinseln vertreten.

All Eyes on Screens stellt für das Ranking eine Liste aller gestern im deutschen TV ausgestrahlten Werbespots zusammen und ermittelt für diese die in Summe erzielte Reichweite aller Spots einer Marke in den gemessenen Vodafone-Haushalten. Da hier die sekundengenaue Reichweite statt der bislang branchenüblichen Werbeinselreichweite als Grundlage dient, spricht All Eyes on Screens von XRP (Exact Rating Points). Da es sich um Brutto-Reichweiten handelt, werden dafür die Einzel-Reichweite jeder Ausstrahlung aufaddiert. Zur Veranschaulichung: Läuft ein Spot zehn Mal und erreicht dabei jeweils fünf Prozent der gemessenen Vodafone-Haushalte, ergibt das für den gesamten Tag 50 XRP - auch wenn es immer die gleichen fünf Prozent gewesen wären.