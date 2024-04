Der Primetime-Verlauf: Kluft zwischen ARD und ZDF wird kleiner

Das Erste ist von einem deutlich höheren Niveau in die Primetime gestartet als alle anderen Sender, der Krimi "Die Flut - Tod am Deich" verlor aber vor allem in der ersten Stunde massiv Publikum, sodass die Lücke zum ZDF nach und nach immer kleiner wurde. "Der Quiz-Champion" sammelte stetig neue Zuschauerinnen und Zuschauer ein. Einen Push erhielt das ZDF am späten Abend nochmal ab kurz nach 23 Uhr - also genau zu dem Zeitpunkt, als man die ersten Free-TV-Bilder des Bundesliga-Topspiels zwischen Leverkusen und Stuttgart zeigte - und erneut war es mit einem späten Ausgleichstreffer von Bayer eine verrückte Partie. Nach diesen Bildern ging das Interesse an der Sendung allerdings wieder zurück.

Der Vorabend-Verlauf: "Sportschau" und sonst nichts

Am Vorabend stellte die "Sportschau" im Ersten mal wieder unter Beweis, wer King of Kotelett ist: Die Werbepausen mal ausgenommen sammelte die Sendung mit den Bundesliga-Spielen nach und nach immer mehr Menschen ein - und das auf einem ziemlich hohen Niveau. Auch im ZDF zeigte der Trend nach oben, da aber längst nicht so stark wie bei der Konkurrenz.

Wichtig bei allen All Eyes on Screens-Kurven: Sie sind, anders als die AGF-Zahlen, nicht bevölkerungsrepräsentativ. Sie werden also nicht anhand eines Panels gewichtet und hochgerechnet, sondern geben die tatsächlich gemessenen Gerätedaten aus rund einer Million von insgesamt 13 Millionen Vodafone-Haushalten wieder. Mehr Hintergrund zu diesen Daten gibt es hier. Aussagekräftig sind somit weniger die Höhe der Reichweitenkurven zueinander als die Entwicklung innerhalb eines Senders und die Erkenntnisse zu Umschaltzeitpunkten.

Daily Reach der TV-Vermarkter

Der Daily Reach gibt an, welchen Prozentsatz der gemessenen Vodafone-TV-Haushalte die Werbeblöcke und Sponsoring-Positionen eines Vermarkters erreicht haben - also eine Tages-Nettoreichweite.

Werbe-Ranking: Tipico im Bundesliga-Rausch

Wie so oft in den vergangenen Wochen ist Tipico auch an diesem Samstag die reichweitenstärkste Marke in den Werbeblöcken der TV-Sender gewesen, das ist vor allem auf die viele Werbung im Bundesliga-Umfeld zurückzuführen. Mit 119 XRP lag man jedenfalls recht deutlich vor McDonald's, das auf 103 XRP kam - dafür allerdings auch deutlich weniger Werbung schaltete.

All Eyes on Screens stellt für das Ranking eine Liste aller gestern im deutschen TV ausgestrahlten Werbespots zusammen und ermittelt für diese die in Summe erzielte Reichweite aller Spots einer Marke in den gemessenen Vodafone-Haushalten. Da hier die sekundengenaue Reichweite statt der bislang branchenüblichen Werbeinselreichweite als Grundlage dient, spricht All Eyes on Screens von XRP (Exact Rating Points). Da es sich um Brutto-Reichweiten handelt, werden dafür die Einzel-Reichweite jeder Ausstrahlung aufaddiert. Zur Veranschaulichung: Läuft ein Spot zehn Mal und erreicht dabei jeweils fünf Prozent der gemessenen Vodafone-Haushalte, ergibt das für den gesamten Tag 50 XRP - auch wenn es immer die gleichen fünf Prozent gewesen wären.