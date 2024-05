Der Primetime-Verlauf: Großes Interesse an BVB-Sieg

Nachdem der Krimi im Ersten nach rund 45 Minuten sein Publikum gefunden hatte, gab er keine weiteren Zuschauerinnen und Zuschauer mehr ab. "Die große 'Terra X'-Show" gewann auf vergleichsweise geringem Niveau über die Sendedauer hinweg Publikum hinzu - wenn auch nicht im ganz großen Stil. Nach einem zwischenzeitlichen "heute journal"-Hoch kehrten viele Menschen dem ZDF den Rücken - kamen aber gegen 23 Uhr schlagartig und massiv zurück. Zu diesem Zeitpunkt zeigte der Sender die ersten Bilder von Dortmunds CL-Halbfinalsieg. Auch später hielt sich das ZDF noch auf einem hohen Niveau.

Der Vorabend-Verlauf: "hallo deutschland" zieht an

Viele Sender haben am 1. Mai auf ein Feiertagsprogramm gesetzt, das ZDF blieb in weiten Teilen bei seinem gewohnten Ablauf - und hatte damit Erfolg. "hallo deutschland", hier lief eine abgewandelte, monothematische Ausgabe ("Die drei Leben der Ursula B."), sammelte nach und nach immer mehr Publikum ein, gleiches gilt für "SOKO Wismar". Bei den anderen Sendern und ihren Feiertags-Programmierungen war das nicht immer so - und schon gar nicht so eindeutig wie beim ZDF.

Wichtig bei allen All Eyes on Screens-Kurven: Sie sind, anders als die AGF-Zahlen, nicht bevölkerungsrepräsentativ. Sie werden also nicht anhand eines Panels gewichtet und hochgerechnet, sondern geben die tatsächlich gemessenen Gerätedaten aus rund einer Million von insgesamt 13 Millionen Vodafone-Haushalten wieder. Mehr Hintergrund zu diesen Daten gibt es hier. Aussagekräftig sind somit weniger die Höhe der Reichweitenkurven zueinander als die Entwicklung innerhalb eines Senders und die Erkenntnisse zu Umschaltzeitpunkten.

Daily Reach der TV-Vermarkter

Der Daily Reach gibt an, welchen Prozentsatz der gemessenen Vodafone-TV-Haushalte die Werbeblöcke und Sponsoring-Positionen eines Vermarkters erreicht haben - also eine Tages-Nettoreichweite. Weil sie am Feiertag werbefrei waren, tauchen ARD Media und das ZDF Werbefernsehen in dieser Grafik nicht auf. Stattdessen landete die Ad Alliance knapp vor Seven.One Media.

Werbe-Ranking: Allgemeine Zurückhaltung

Am Feiertag haben sich einige große Marken mit TV-Werbung zurückgehalten. Nur McDonalds und Lenor schafften überhaupt eine Bruttoreichweite in Höhe von mehr als 100 XRP, auf Platz drei landete dann schon Sky mit seiner Viel-hilft-viel-Strategie, auch am 1. Mai schaltete man mehr als 1.000 Spots - die meisten davon aber auf eigenen Kanälen bzw. in der Nische.

All Eyes on Screens stellt für das Ranking eine Liste aller gestern im deutschen TV ausgestrahlten Werbespots zusammen und ermittelt für diese die in Summe erzielte Reichweite aller Spots einer Marke in den gemessenen Vodafone-Haushalten. Da hier die sekundengenaue Reichweite statt der bislang branchenüblichen Werbeinselreichweite als Grundlage dient, spricht All Eyes on Screens von XRP (Exact Rating Points). Da es sich um Brutto-Reichweiten handelt, werden dafür die Einzel-Reichweite jeder Ausstrahlung aufaddiert. Zur Veranschaulichung: Läuft ein Spot zehn Mal und erreicht dabei jeweils fünf Prozent der gemessenen Vodafone-Haushalte, ergibt das für den gesamten Tag 50 XRP - auch wenn es immer die gleichen fünf Prozent gewesen wären.