Der Primetime-Verlauf: Das Erste nur bis 21:45 Uhr stark

Nach 21:45 Uhr hat Das Erste am Freitagabend viele Zuschauerinnen und Zuschauer verloren. Nicht nur während der rund halbstündigen "Tagesschau" sank die Reichweite, auch die zeitversetzte Übertragung des Deutschen Filmpreises erwies sich nicht als Publikumsmagnet. Anders erging es RTL. Wie schon in den Wochen zuvor sicherte sich die Tanzshow "Let's Dance" insbesondere zwischen kurz vor 22 und etwa 22:15 Uhr die höchsten Reichweiten des Abends.

Der Vorabend-Verlauf: RTLzwei gibt nach 18 Uhr ab

RTLzwei hat ab kurz nach 18 Uhr Zuschauerinnen und Zuschauer verloren. Als "Köln 50667" begann, schalteten einige weg. Profitiert hat davon unter anderem RTL - bei RTL ist just in diesen Momenten eine deutliche Aufwärtsbewegung der Verlaufskurve festzustellen.

Wichtig bei allen All Eyes on Screens-Kurven: Sie sind, anders als die AGF-Zahlen, nicht bevölkerungsrepräsentativ. Sie werden also nicht anhand eines Panels gewichtet und hochgerechnet, sondern geben die tatsächlich gemessenen Gerätedaten aus rund einer Million von insgesamt 13 Millionen Vodafone-Haushalten wieder. Mehr Hintergrund zu diesen Daten gibt es hier. Aussagekräftig sind somit weniger die Höhe der Reichweitenkurven zueinander als die Entwicklung innerhalb eines Senders und die Erkenntnisse zu Umschaltzeitpunkten.

Daily Reach der TV-Vermarkter

Der Daily Reach gibt an, welchen Prozentsatz der gemessenen Vodafone-TV-Haushalte die Werbeblöcke und Sponsoring-Positionen eines Vermarkters erreicht haben - also eine Tages-Nettoreichweite.

Werbe-Ranking: Alter Spitzenreiter

Am Donnerstag hatte Lenor seine Spitzenposition im XRP-Ranking an Rewe verloren. Am Freitag war Lenor nun wieder Erster, während der Lebensmittelhändler mit Position fünf Vorlieb nehmen muss. Insgesamt sechs Kampagnen, also auch noch die Nivea-Kampagne, sicherten sich allerdings 100 XRP oder mehr. Neben Rewe war mit Lidl auf Platz elf zudem noch ein zweiter Lebensmittelhändler in den Top 15 vertreten.

All Eyes on Screens stellt für das Ranking eine Liste aller gestern im deutschen TV ausgestrahlten Werbespots zusammen und ermittelt für diese die in Summe erzielte Reichweite aller Spots einer Marke in den gemessenen Vodafone-Haushalten. Da hier die sekundengenaue Reichweite statt der bislang branchenüblichen Werbeinselreichweite als Grundlage dient, spricht All Eyes on Screens von XRP (Exact Rating Points). Da es sich um Brutto-Reichweiten handelt, werden dafür die Einzel-Reichweite jeder Ausstrahlung aufaddiert. Zur Veranschaulichung: Läuft ein Spot zehn Mal und erreicht dabei jeweils fünf Prozent der gemessenen Vodafone-Haushalte, ergibt das für den gesamten Tag 50 XRP - auch wenn es immer die gleichen fünf Prozent gewesen wären.