Der Primetime-Verlauf: Stabiles "Herzkino" im ZDF

Das Zweite Deutsche Fernsehen sendete am Sonntagabend die erste Folge der zweiten "Dr. Nice"-Staffel und schien damit durchaus einen Nerv getroffen zu haben. Nach anfänglichem Publikumausstausch verlief die Reichweitenkurve in den AEOS-Haushalten sehr konstant. Es gab kaum Abschalter. Etwas anders sah es am Sonntagabend beim "Tatort" im Ersten aus. Der Film verlor insbesondere zu Beginn Publikum. Mit fortschreitender Laufzeit verlangsamten sich die Verluste ein Stück weit. Um 21:45 Uhr war die Kurve dann kurz im freien Fall – viele hatten ganz offenbar keine Lust auf den politischen Talk von "Caren Miosga". Die Sendung gab übrigens auch im weiteren Verlauf noch nach.

© All Eyes on Screens

Der Vorabend-Verlauf: "Bitte melde dich" zieht viele in seinen Bann

Auch an diesem Sonntag hat Julia Leischiks Sendung "Bitte melde dich" viele Zuschauerinnen und Zuschauer angelockt, übrigens schon einige Minuten vor dem Beginn. Das Format startete um 18:55 Uhr im Sat.1-Programm, deutliche Zuwächse generierte Sat.1 aber mindestens schon zehn Minuten vorher. Die meisten Zuschauerinnen und Zuschauer verbuchte das Emotainment-Format dann wenig verwunderlich ganz zum Ende. Sein Publikum derweil nicht halten konnte das neue "Der Knochenknacker" im RTL-Programm. Hier sanken die Zahlen während der über einstündigen Ausstrahlung.

© All Eyes on Screens

Wichtig bei allen All Eyes on Screens-Kurven: Sie sind, anders als die AGF-Zahlen, nicht bevölkerungsrepräsentativ. Sie werden also nicht anhand eines Panels gewichtet und hochgerechnet, sondern geben die tatsächlich gemessenen Gerätedaten aus rund einer Million von insgesamt 13 Millionen Vodafone-Haushalten wieder. Mehr Hintergrund zu diesen Daten gibt es hier. Aussagekräftig sind somit weniger die Höhe der Reichweitenkurven zueinander als die Entwicklung innerhalb eines Senders und die Erkenntnisse zu Umschaltzeitpunkten.

Daily Reach der TV-Vermarkter

Der Daily Reach gibt an, welchen Prozentsatz der gemessenen Vodafone-TV-Haushalte die Werbeblöcke und Sponsoring-Positionen eines Vermarkters erreicht haben - also eine Tages-Nettoreichweite. Ad Alliance setzte sich am Sonntag knapp vor Seven.One Media. Die beiden Vermarkter trennte gerade einmal ein Prozentpunkt.

© All Eyes on Screens

Werbe-Ranking: McDonalds an der Spitze

Platz eins nicht gehalten hat am Sonntag Lenor – die Kampagne war dennoch eine von vier Stück, die auf einen dreistelligen XRP-Wert kam. Überholen lassen musste sich Lenor von McDonalds, die mit 283 Buchungen auf knapp 145 Punkte kamen. Am Vortag war das goldene M mit etwas mehr als 100 Punkten noch Dritter. McDonalds warb schon in der Vergangenheit am Sonntag besonders fleißig, um die Leute am freien Tag in seine Restaurants zu locken.

© All Eyes on Screens

All Eyes on Screens stellt für das Ranking eine Liste aller gestern im deutschen TV ausgestrahlten Werbespots zusammen und ermittelt für diese die in Summe erzielte Reichweite aller Spots einer Marke in den gemessenen Vodafone-Haushalten. Da hier die sekundengenaue Reichweite statt der bislang branchenüblichen Werbeinselreichweite als Grundlage dient, spricht All Eyes on Screens von XRP (Exact Rating Points). Da es sich um Brutto-Reichweiten handelt, werden dafür die Einzel-Reichweite jeder Ausstrahlung aufaddiert. Zur Veranschaulichung: Läuft ein Spot zehn Mal und erreicht dabei jeweils fünf Prozent der gemessenen Vodafone-Haushalte, ergibt das für den gesamten Tag 50 XRP - auch wenn es immer die gleichen fünf Prozent gewesen wären.