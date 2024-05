Mit Marken wie Eucerin, Hansaplast und natürlich Nivea ist Beiersdorf in der vergangenen Woche in den Werbeblöcken der deutschen TV-Sender aktiv gewesen. Insgesamt schaltete der Konsumgüterkonzern 940 Spots über die zurückliegenden sieben Tage, das entsprach einer Bruttoreichweite in Höhe von 728 XRP. Alleine auf Nivea entfielen 508 XRP, von dieser Marke waren in der letzten Woche 656 Spots zu sehen. Damit schaffte es Nivea auf Platz sieben der reichweitenstärksten Marken.

Beiersdorf schraubt die TV-Präsenz von Nivea damit weiter kontinuierlich nach oben. In der Vorwoche brachte man es noch auf 393 XRP, in der Woche davor ermittelte All Eyes on Screens 337 XRP. Besonders auffällig: Kein einziger Nivea-Spot in den vergangenen drei Wochen lief bei ProSieben. Und das trotz der Tatsache, dass Beiersdorf bei dieser Marke vor allem auf große Sender setzt. Vergangene Woche enftielen mit rund 15 Prozent aller Spots die meisten Schaltungen auf RTL, es folgten Vox und Sat.1.

Generell scheint Beiersdorf seine Zielgruppe nicht unbedingt beim vergleichsweise jungen ProSieben zu sehen. Nicht nur in der letzten Woche schaltete der Konzern keinen einzigen Spot beim Sender, auch im laufenden Jahr ist ProSieben im Vergleich mit anderen Sendern unterrepräsentiert. Während von allen Beiersdorf-Spots, die in diesem Jahr gelaufen sind, fast 17 Prozent bei RTL zu sehen waren und auch Vox (12,2 Prozent) und Sat.1 (9,7 Prozent) häufig belegt waren, entfielen auf ProSieben nur 0,4 Prozent aller Beiersdorf-Schaltungen. Damit landete ProSieben unter anderem noch hinter dem Disney Channel, Tele 5 und RTLup.

Mehr Freude dürfte ProSiebenSat.1 dagegen der Online-Modehändler About You gemacht haben, wobei unklar ist, wie viel Geld hier für die Schaltungen tatsächlich geflossen ist, schließlich ist ProSiebenSat.1 an dem Online-Händler beteiligt. Sämtliche 771 About-You-Spots liefen in der vergangenen Woche aber auf Sendern der Seven.One Entertainment Group - die meisten bei Sixx und ProSieben.

An der Spitze des Markenrankings hat sich unterdessen nur wenig getan. Erneut war Lenor die reichweitenstärkste Marke in der vergangenen Woche, mit 878 XRP überflügelte man sogar die Werte der vergangenen Wochen. Auf den weiteren Plätzen folgten McDonalds (719 XRP) und Ikea (662 XRP). Hier zeigt sich auch wieder die völlig unterschiedliche Herangehensweise: Während das schwedische Möbelhaus auf Masse setzt, werben McDonalds und Lenor teils deutlich weniger.

Was sind das für Zahlen?

All Eyes On Screens (der neue Name des bislang als AdScanner bekannten Unternehmens) stellt für das Ranking eine Liste aller in der vergangenen Woche im deutschen TV ausgestrahlten Werbespots zusammen und ermittelt für diese die in Summe erzielte Reichweite in den gemessenen Vodafone-Haushalten. Da hier die sekundengenaue Reichweite statt der bislang branchenüblichen Werbeinselreichweite als Grundlage dient, spricht All Eyes On Screens von XRP (Exact Rating Points). Da es sich um Brutto-Reichweiten handelt, werden dafür die Einzel-Reichweite jeder Ausstrahlung aufaddiert. Zur Veranschaulichung: Läuft ein Spot zehn Mal und erreicht dabei jeweils fünf Prozent der gemessenen Vodafone-Haushalte, ergibt das für die gesamte Woche 50 XRP - auch wenn es immer die gleichen fünf Prozent gewesen wären.