Der Primetime-Verlauf: ZDF-Film verliert stark

Der ZDF-"Fernsehfilm der Woche", der diesmal auf den Namen "Endlich Witwer – Griechische Odysee" hörte, hat offenbar nicht allen gefallen. Insbesondere in der ersten Dreiviertelstunde hat die Produktion nämlich kontinuierlich und recht deutlich Publikum eingebüßt. Bei RTL hat zunächst "Wer wird Millionär?" viele Zuschauerinnen und Zuschauer angelockt. Das Ratespiel mit Günther Jauch legte bis zur ersten Pause durchgehend zu. Nach der zweiten Werbepause erfolgte dann eine leicht schwächere Phase, nach der dritten Pause schwang sich die Produktion von Endemol Shine Germany zu ihren Bestwerten auf. Das meiste Publikum hatte das Ratespiel AEOS-Werten zufolge um kurz vor 22 Uhr.

© All Eyes on Screens

Der Vorabend-Verlauf: Immerhin Interesse ganz zum Schluss

Am Montag lief die 80. und zugleich letzte Folge der Sat.1-Vorabend-Crime-Daily "Das Küstenrevier" – eine zweite Staffel soll es nicht geben. Entsprechend zu sehen war also auch das Ende aller Geschichten aus Küstritz und das hat zumindest in den finalen Minuten für Publikumszulauf gesorgt. Insbesondere nach etwa 19:35 Uhr zogen die Reichweiten durchaus an, wobei natürlich nicht klar ist, ob sich Fans dabei für das Ende der Story interessierten oder ob einige Zuschauerinnen und Zuschauer schon auf den Start der Hauptnachrichten in Sat.1 warteten.

© All Eyes on Screens

Wichtig bei allen All Eyes on Screens-Kurven: Sie sind, anders als die AGF-Zahlen, nicht bevölkerungsrepräsentativ. Sie werden also nicht anhand eines Panels gewichtet und hochgerechnet, sondern geben die tatsächlich gemessenen Gerätedaten aus rund einer Million von insgesamt 13 Millionen Vodafone-Haushalten wieder. Mehr Hintergrund zu diesen Daten gibt es hier. Aussagekräftig sind somit weniger die Höhe der Reichweitenkurven zueinander als die Entwicklung innerhalb eines Senders und die Erkenntnisse zu Umschaltzeitpunkten.

Daily Reach der TV-Vermarkter: Enges Mittelfeld

Der Daily Reach gibt an, welchen Prozentsatz der gemessenen Vodafone-TV-Haushalte die Werbeblöcke und Sponsoring-Positionen eines Vermarkters erreicht haben - also eine Tages-Nettoreichweite. Mit je zwölf oder 13 Prozent lagen ARD Media, das ZDFWerbefernsehen und El Cartel eng beinander - und knapp hinter WBD mit 14 Prozent.

© All Eyes on Screens

Werbe-Ranking: Lidl und Kaufland - unterschiedliche Strategien

Mit Lidl und Kaufland waren am Montag gleich zwei Lebensmittelhändler in der Bestenliste, beide gehören bekanntlich zur Schwarz-Gruppe. Interessant: Lidl warb auf allen acht Vollprogrammen, besonders oft aber im Programm von ProSieben: Mehr als jeder zehnte Spot, der am Montag im Programm zu sehen war, fand sich auf ProSieben. Kaufland indes verzichtete auf Spots im Ersten und Zweiten und hielt sich auch bei ProSieben eher zurück. Stattdessen setzte man für Kaufland stark auf RTL und Vox – auch im Sat.1-Programm fanden sich zahlreiche Hinweise auf Kaufland.

© All Eyes on Screens

All Eyes on Screens stellt für das Ranking eine Liste aller gestern im deutschen TV ausgestrahlten Werbespots zusammen und ermittelt für diese die in Summe erzielte Reichweite aller Spots einer Marke in den gemessenen Vodafone-Haushalten. Da hier die sekundengenaue Reichweite statt der bislang branchenüblichen Werbeinselreichweite als Grundlage dient, spricht All Eyes on Screens von XRP (Exact Rating Points). Da es sich um Brutto-Reichweiten handelt, werden dafür die Einzel-Reichweite jeder Ausstrahlung aufaddiert. Zur Veranschaulichung: Läuft ein Spot zehn Mal und erreicht dabei jeweils fünf Prozent der gemessenen Vodafone-Haushalte, ergibt das für den gesamten Tag 50 XRP - auch wenn es immer die gleichen fünf Prozent gewesen wären.