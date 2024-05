Der Primetime-Verlauf: Peak nach 21 Uhr

Jakob aus dem Team Wincent hat am Freitag die diesjährige Staffel von "The Voice Kids" gewonnen. Zu Ende war die Finalshow gegen 23:45 Uhr, in den letzten Minuten kam das Format aber nicht auf die höchste Reichweite. Die wurde bereits um kurz nach 21 Uhr festgestellt. Einen Peak gab es zudem auch noch gegen 22:45 Uhr, in beiden Fällen war RTLs "Let's Dance" jeweils in der Werbung. Insbesondere nach dem letzten Reklame-Block von "The Voice Kids" kam die Casting-Show in Sat.1 aber nicht mehr auf frühere Ergebnisse. So erlebten einige Fans des Formats die letzten Minuten der Staffel nicht im linearen Programm.

Der Vorabend-Verlauf: Publikumstausch bei ProSieben

Mit 8:2 hat die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft am Freitagnachmittag gegen Kasachstan gewonnen - und befindet sich bei der WM in Tschechien somit auf Viertelfinalkurs. Das Spiel war gegen 18:45 Uhr zu Ende. Nach der Schlusssirene schalteten Sportfans Stück für Stück ab. Die Reichweitenkurve ging nicht ruckartig nach unten, befand sich um 19 Uhr aber eben doch auf klar niedrigerem Niveau als 15 Minuten vorher. Während manches Publikum ging, kam anderes. "Galileo", das um 19:05 Uhr begann, ließ die Reichweiten allzu bald wieder klar ansteigen. Sat.1 legte insbesondere nach 18:45 Uhr zu - ganz offenbar warteten hier schon einige Fans auf die nächste Folge der Daily "Die Landarztpraxis".

Wichtig bei allen All Eyes on Screens-Kurven: Sie sind, anders als die AGF-Zahlen, nicht bevölkerungsrepräsentativ. Sie werden also nicht anhand eines Panels gewichtet und hochgerechnet, sondern geben die tatsächlich gemessenen Gerätedaten aus rund einer Million von insgesamt 13 Millionen Vodafone-Haushalten wieder. Mehr Hintergrund zu diesen Daten gibt es hier. Aussagekräftig sind somit weniger die Höhe der Reichweitenkurven zueinander als die Entwicklung innerhalb eines Senders und die Erkenntnisse zu Umschaltzeitpunkten.

Daily Reach der TV-Vermarkter

Der Daily Reach gibt an, welchen Prozentsatz der gemessenen Vodafone-TV-Haushalte die Werbeblöcke und Sponsoring-Positionen eines Vermarkters erreicht haben - also eine Tages-Nettoreichweite.

Werbe-Ranking: Wenig Neues an der Spitze

Die Top4 des Donnerstags waren - wenn auch in leicht anderer Reihenfolge - auch die Top4 des Freitags. Einen Sprung gemacht hat Nivea, das sich von Rang acht auf Position fünf vorschob. Aus vormals rund 74 Punkten wurden etwas mehr als 100. Gilette hielt dank nun etwas höherem XRP die sechste Position.

All Eyes on Screens stellt für das Ranking eine Liste aller gestern im deutschen TV ausgestrahlten Werbespots zusammen und ermittelt für diese die in Summe erzielte Reichweite aller Spots einer Marke in den gemessenen Vodafone-Haushalten. Da hier die sekundengenaue Reichweite statt der bislang branchenüblichen Werbeinselreichweite als Grundlage dient, spricht All Eyes on Screens von XRP (Exact Rating Points). Da es sich um Brutto-Reichweiten handelt, werden dafür die Einzel-Reichweite jeder Ausstrahlung aufaddiert. Zur Veranschaulichung: Läuft ein Spot zehn Mal und erreicht dabei jeweils fünf Prozent der gemessenen Vodafone-Haushalte, ergibt das für den gesamten Tag 50 XRP - auch wenn es immer die gleichen fünf Prozent gewesen wären.