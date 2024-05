Der Primetime-Verlauf: Nach dem Krimi punktet das Quiz

Der "Tatort" hat die Zuschauerinnen und Zuschauer im Ersten am Pfingstmontag nicht komplett halten können, blieb im Großen und Ganzen mit Blick auf die Reichweite jedoch stabil. Einen noch stabileren Reichweiten-Verlauf fuhr indes das ZDF mit der Wiederholung seiner Krimireihe "Nord Nord Mord" ein.

Nach dem Ende der beiden Krimis war es dann vor allem RTL, das wieder profitierte: Wie schon am Abend zuvor, machte die Reichweite von "Wer wird Millionär?" auch am Pfingstmontag wieder einen Spring ab 21:45 Uhr - und auch wenn das Quiz mit Günther Jauch diese Flughöhe nicht hielt, so sorgte die Show doch dafür, dass RTL bis zum Ende um Mitternacht noch immer deutlich vor der Konkurrenz rangierte.

Der Vorabend-Verlauf: ZDF-Knick im Audience Flow

Am Vorabend setzte das ZDF unterdessen auf einen ausbaufähigen Audience Flow: Zwischen den "Rosenheim-Cops" und "SOKO Hamburg" platzierte der Sender eine Reportage mit dem Titel "Letzte Hoffnung Kirchenasyl", die sich jedoch als Abschalter erwies. Danach sammelte das ZDF mit Beginn der Krimiserie allmählich wieder sein Publikum ein - und legte vor allem um 19 Uhr mit der "heute"-Sendung noch einmal kräftig zu.

Wichtig bei allen All Eyes on Screens-Kurven: Sie sind, anders als die AGF-Zahlen, nicht bevölkerungsrepräsentativ. Sie werden also nicht anhand eines Panels gewichtet und hochgerechnet, sondern geben die tatsächlich gemessenen Gerätedaten aus rund einer Million von insgesamt 13 Millionen Vodafone-Haushalten wieder. Mehr Hintergrund zu diesen Daten gibt es hier. Aussagekräftig sind somit weniger die Höhe der Reichweitenkurven zueinander als die Entwicklung innerhalb eines Senders und die Erkenntnisse zu Umschaltzeitpunkten.

Daily Reach der TV-Vermarkter

Der Daily Reach gibt an, welchen Prozentsatz der gemessenen Vodafone-TV-Haushalte die Werbeblöcke und Sponsoring-Positionen eines Vermarkters erreicht haben - also eine Tages-Nettoreichweite. An Pfingstmontag lieferten sich ProSiebenSat.1 und RTL ein enges Duell, mit dem besseren Ausgang für die Ad Alliance. Auf 37 Prozent kamen die Kölner bei der Werbe-Reichweite, während Seven.One Media bei 35 Prozent lag. Die Öffentlich-Rechtlichen spielten Feiertags-bedingt nur eine kleine Nebenrolle.

Werbe-Ranking: Shop-Apotheke verliert TV-Reichweite

Die Shop-Apotheke, noch am Pfingstsonntag auf dem zweiten Rang, hat an Pfingstmontag im Werbe-Ranking schwächer abgeschnitten. Obwohl die Zahl der Spot-Ausstrahlungen mit 245 einmal mehr hoch war, war diesmal nur eine Reichweite von 67,39 XRP drin, was für den elften Platz reichte. Ganz vorne landete erneut Lenor mit 156,80 XRP, gefolgt von McDonald's und Gillette.

All Eyes on Screens stellt für das Ranking eine Liste aller gestern im deutschen TV ausgestrahlten Werbespots zusammen und ermittelt für diese die in Summe erzielte Reichweite aller Spots einer Marke in den gemessenen Vodafone-Haushalten. Da hier die sekundengenaue Reichweite statt der bislang branchenüblichen Werbeinselreichweite als Grundlage dient, spricht All Eyes on Screens von XRP (Exact Rating Points). Da es sich um Brutto-Reichweiten handelt, werden dafür die Einzel-Reichweite jeder Ausstrahlung aufaddiert. Zur Veranschaulichung: Läuft ein Spot zehn Mal und erreicht dabei jeweils fünf Prozent der gemessenen Vodafone-Haushalte, ergibt das für den gesamten Tag 50 XRP - auch wenn es immer die gleichen fünf Prozent gewesen wären.