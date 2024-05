Der Primetime-Verlauf: Viel Bewegung bei Sat.1

Das Bundesliga-Relegationsspiel zwischen Düsseldorf und Bochum hat am Donnerstag viele Menschen zu Sat.1 getrieben. Vor allem in den ersten 15 Minuten der Partie sammelte der Sender viele Fußball-Fans ein. In Halbzeit zwei lag man dann auf einem noch höheren Niveau - und selbst das 3:0 in der 72. Minute tat dem Erfolg keinen Abbruch. Die Zuschauerinnen und Zuschauer blieben im Großen und Ganzen bis zum Abpfiff dran. Anders übrigens als einen Tag zuvor beim EL-Finale, das Leverkusen verloren hat. Nachdem sich die Niederlage abzeichnete, schalteten einige Menschen ab (DWDL.de berichtete).

Der Vorabend-Verlauf: ProSieben verliert nach WM-Aus an Fahrt

ProSieben ist mit dem WM-Viertelfinal-Aus der deutschen Eishockey-Nationalmannschaft am Donnerstag richtig gut gefahren. Die von All Eyes on Screens ausgewiesene Verlaufskurve zeigt spürbar nach oben - anders als sonst oft am Vorabend. Nach dem Match gegen die Schweiz schalteten viele Zuschauerinnen und Zuschauer aber ab, die Nachberichterstattung war also für viele nicht mehr interessant. Erst "Galileo" konnte den Abwärtstrend stoppen.

Wichtig bei allen All Eyes on Screens-Kurven: Sie sind, anders als die AGF-Zahlen, nicht bevölkerungsrepräsentativ. Sie werden also nicht anhand eines Panels gewichtet und hochgerechnet, sondern geben die tatsächlich gemessenen Gerätedaten aus rund einer Million von insgesamt 13 Millionen Vodafone-Haushalten wieder. Mehr Hintergrund zu diesen Daten gibt es hier. Aussagekräftig sind somit weniger die Höhe der Reichweitenkurven zueinander als die Entwicklung innerhalb eines Senders und die Erkenntnisse zu Umschaltzeitpunkten.

Daily Reach der TV-Vermarkter: 6. Platz für ARD Media

Der Daily Reach gibt an, welchen Prozentsatz der gemessenen Vodafone-TV-Haushalte die Werbeblöcke und Sponsoring-Positionen eines Vermarkters erreicht haben - also eine Tages-Nettoreichweite. Während sich das ZDF Werbefernsehen mit 14 Prozent der gemessenen Vodafone-TV-Haushalte direkt hinter den beiden großen Privat-Vermarktern platzierte, schaffte es ARD Media mit 9 Prozent nur auf Platz sechs. Sowohl El Cartel (11 Prozent) als auch WarnerBros. Discovery (13 Prozent) erreichte noch mehr Haushalte.

Werbe-Ranking: Check24 profitiert von Relegation

Weil das Vergleichsportal Check24 im Umfeld der Bundesliga-Relegation in Sat.1 sehr präsent war, erreichte man am Donnerstag eine Bruttoreichweite in Höhe von 62,9 XRP. Das ist vor allem deshalb bemerkenswert, weil man nur 42 Spots schaltete. Aber das ist eben auf die reichweitenstarke Relegation zurückzuführen, bei der viele Menschen mit der Marke Check24 in Berührung gekommen sind.

All Eyes on Screens stellt für das Ranking eine Liste aller gestern im deutschen TV ausgestrahlten Werbespots zusammen und ermittelt für diese die in Summe erzielte Reichweite aller Spots einer Marke in den gemessenen Vodafone-Haushalten. Da hier die sekundengenaue Reichweite statt der bislang branchenüblichen Werbeinselreichweite als Grundlage dient, spricht All Eyes on Screens von XRP (Exact Rating Points). Da es sich um Brutto-Reichweiten handelt, werden dafür die Einzel-Reichweite jeder Ausstrahlung aufaddiert. Zur Veranschaulichung: Läuft ein Spot zehn Mal und erreicht dabei jeweils fünf Prozent der gemessenen Vodafone-Haushalte, ergibt das für den gesamten Tag 50 XRP - auch wenn es immer die gleichen fünf Prozent gewesen wären.