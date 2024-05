Der Primetime-Verlauf: Endspurt für die Relegation

Die Übertragung des Zweitliga-Relegationsspiels zwischen dem SV Wehen und Jahn Regensburg baute im Verlauf des Abends enorm Reichweite auf. Nach einem zunächst noch ziemlich verhaltenen Beginn war erst nach etwa 20 Minuten die Flughhöhe der ersten Halbzeit in etwa erreicht. Während der zweiten 45 Minuten ging es dann Stück für Stück weiter nach oben - mit einem deutlichen Push gegen 22:15 Uhr, also mit dem Ende des "heute-journals" im ZDF und "Bauer sucht Frau" bei RTL.

Der Vorabend-Verlauf: Von Köln an den Bodensee

Das Publikum der "WaPo Bodensee" erschien am Dienstag erst mit Verspätung zum Einsatz: Während die Reichweite in den von All Eyes On Screens ausgewerteten Haushalten in den ersten rund zehn minuten noch vor sich hin dümpelte, ging es erst dann deutlich nach oben, als im ZDF "SOKO Köln" zu Ende war. Im weiteren Verlauf blieb die "WaPo"-Reichweite dann sehr konstant.

Wichtig bei allen All Eyes on Screens-Kurven: Sie sind, anders als die AGF-Zahlen, nicht bevölkerungsrepräsentativ. Sie werden also nicht anhand eines Panels gewichtet und hochgerechnet, sondern geben die tatsächlich gemessenen Gerätedaten aus rund einer Million von insgesamt 13 Millionen Vodafone-Haushalten wieder. Mehr Hintergrund zu diesen Daten gibt es hier. Aussagekräftig sind somit weniger die Höhe der Reichweitenkurven zueinander als die Entwicklung innerhalb eines Senders und die Erkenntnisse zu Umschaltzeitpunkten.

Daily Reach der TV-Vermarkter

Der Daily Reach gibt an, welchen Prozentsatz der gemessenen Vodafone-TV-Haushalte die Werbeblöcke und Sponsoring-Positionen eines Vermarkters erreicht haben - also eine Tages-Nettoreichweite.

Werbe-Ranking: Schoko-Duell an der Spitze

Nachdem Milka in den letzten Wochen das Werbe-Ranking dominierte, schlägt seit dieser Woche Ferrero mit seiner Marke "Kinder" wieder zurück. Am Dienstag kam es zu einem Kopf-an-Kopf-Rennen im Bruttoreichweitenranking der Marken, das am Ende Kinder mit einem hauchdünnen Vorsprung für sich entschied. Bei der Senderbelegung setzte Kinder deutlich stärker neben der Ad Alliance auch auf Seven.One Media, während die Sendergruppe aus Unterföhring für Milka wieder nur eine untergeordnete Rolle spielte - wenngleich sie zumindest nicht völlig außen vor blieb, wie das in diesem Jahr schon häufiger der Fall war. Mondelez setzte bei Milka dafür etwas stärker auch auf die Sender von Discovery und Visoon.

All Eyes on Screens stellt für das Ranking eine Liste aller gestern im deutschen TV ausgestrahlten Werbespots zusammen und ermittelt für diese die in Summe erzielte Reichweite aller Spots einer Marke in den gemessenen Vodafone-Haushalten. Da hier die sekundengenaue Reichweite statt der bislang branchenüblichen Werbeinselreichweite als Grundlage dient, spricht All Eyes on Screens von XRP (Exact Rating Points). Da es sich um Brutto-Reichweiten handelt, werden dafür die Einzel-Reichweite jeder Ausstrahlung aufaddiert. Zur Veranschaulichung: Läuft ein Spot zehn Mal und erreicht dabei jeweils fünf Prozent der gemessenen Vodafone-Haushalte, ergibt das für den gesamten Tag 50 XRP - auch wenn es immer die gleichen fünf Prozent gewesen wären.