Der Primetime-Verlauf: Sat.1 legt spät auf niedrigem Niveau zu

Am Mittwoch zeigte RTL die erste Ausgabe einer neuen Primetime-Show, die Daniel Hartwich moderiert. Doch dem Publikum schmeckte "Wirklich wahr?!" wohl nicht. Die Sendung gab im Verlauf ihrer rund zweistündigen Ausstrahlung nach. Das heißt: Nach 22 Uhr schauten weit weniger Menschen zu, wie noch zu Beginn gegen 20:15 Uhr. Auch in Sat.1 gab es Neues. Beim Sender liefen zur besten Sendezeit "Die Geheimnisse unserer Lieblingsgerichte", die immerhin zum Schluss einen Aufwärtstrend verbuchten - dabei half insbesondere eine Werbepause des RTL-Neustarts.



Beliebt war auch das ZDF. Dort legte insbesondere die erste "XY gelöst"-Folge deutlich zu. Als diese um 21 Uhr zu Ende war und eine weitere folgte, verabschiedeten sich zwar einige Zuschauerinnen und Zuschauer. Aber auch die zweite Ausgabe des Abends gewann nach und nach wieder Publikum hinzu.

Der Vorabend-Verlauf: Kurz zu RTL gewechselt

Das ZDF hat um kurz vor 19 Uhr während des Werbeblocks zahlreiche Zuschauerinnen und Zuschauer verloren, sehr schnell aber auch wieder Publikum eingesammelt. Letztlich war es nur ein kleines Loch, danach stieg die Reichweite wieder linear an. Die Verlaufskurve von RTL legt nahe, dass nicht wenige "SOKO"-Zuschauerinnen und -Zuschauer des Zweiten kurz zu "RTL Aktuell" rübergeschaltet haben. Die RTL-Nachrichten legten gegen 18:50 Uhr schlagartig zu.

Wichtig bei allen All Eyes on Screens-Kurven: Sie sind, anders als die AGF-Zahlen, nicht bevölkerungsrepräsentativ. Sie werden also nicht anhand eines Panels gewichtet und hochgerechnet, sondern geben die tatsächlich gemessenen Gerätedaten aus rund einer Million von insgesamt 13 Millionen Vodafone-Haushalten wieder. Mehr Hintergrund zu diesen Daten gibt es hier. Aussagekräftig sind somit weniger die Höhe der Reichweitenkurven zueinander als die Entwicklung innerhalb eines Senders und die Erkenntnisse zu Umschaltzeitpunkten.

Daily Reach der TV-Vermarkter

Der Daily Reach gibt an, welchen Prozentsatz der gemessenen Vodafone-TV-Haushalte die Werbeblöcke und Sponsoring-Positionen eines Vermarkters erreicht haben - also eine Tages-Nettoreichweite. Hinter Ad Alliance und Seven.One Media landete das ZDF Werbefernsehen mit 16 Prozent auf dem dritten Rang. Somit platzierte man sich zwei Prozentpunkte vor WBD.

Werbe-Ranking: Rewe vor Lidl und Penny

Drei Lebensmittelhändler platzierten sich am Mittwoch in den XRP-Top15 - führend in dieser Sparte ist REWE, das sich auf Platz vier des Gesamtrankings befand.127 Schaltungen brachten rund 93 Punkte. Neben REWE landete auch Penny, das ebenfalls zur REWE-Gruppe gehört, in der Bestenliste. Mit 102 Buchungen sicherte sich der Discounter etwas mehr als 72 XRP und landete so auf Rang elf. Dazwischen, auf Position acht, liegt Lidl. 114 Mal wurde für den Discounter geworben; so kamen 77,56 Punkte zustande.

All Eyes on Screens stellt für das Ranking eine Liste aller gestern im deutschen TV ausgestrahlten Werbespots zusammen und ermittelt für diese die in Summe erzielte Reichweite aller Spots einer Marke in den gemessenen Vodafone-Haushalten. Da hier die sekundengenaue Reichweite statt der bislang branchenüblichen Werbeinselreichweite als Grundlage dient, spricht All Eyes on Screens von XRP (Exact Rating Points). Da es sich um Brutto-Reichweiten handelt, werden dafür die Einzel-Reichweite jeder Ausstrahlung aufaddiert. Zur Veranschaulichung: Läuft ein Spot zehn Mal und erreicht dabei jeweils fünf Prozent der gemessenen Vodafone-Haushalte, ergibt das für den gesamten Tag 50 XRP - auch wenn es immer die gleichen fünf Prozent gewesen wären.