Der Primetime-Verlauf: "RTL EM-Studio" verliert zu Beginn

Ähnlich wie am Freitag: Auch die zweite Primetime-Partie der diesjährigen EM, auf dem Rasen standen sich Italien und Albanien gegenüber, erreichte kurz vor dem Halbzeitpfiff die beste Reichweite. Das mag auch daran gelegen haben, dass zu diesem Zeitpunkt die Wiederholung eines "Ergebirgskrimis" zu Ende war. In der zweiten Halbzeit wurden diese ganz hohen Reichweiten im Ersten dann nicht mehr erzielt. Erkennbar ist auch, dass das neue "RTL EM Studio" in den Anfangsminuten Zuschauerinnen und Zuschauer verlor.

Der Vorabend-Verlauf: Auch "Bergdoktor" weiß zu überzeugen

Das Vorabend-Spiel zwischen Spanien und Kroatien, das mit 3:0 endete (zweite Halbzeit übrigens torlos) legte im Verlauf der Partie immer weiter zu. Wie bei vielen anderen Fußballspielen waren somit die höchsten Reichweiten kurz vor Abpfiff drin. Nach 19:25 Uhr steigerte sich übrigens auch das ZDF, wenn auch nur leicht. Aber ein paar Zuschauerinnen und Zuschauer zog auch "Der Bergdoktor" nach dem Start der Wiederholung noch zu sich.

Wichtig bei allen All Eyes on Screens-Kurven: Sie sind, anders als die AGF-Zahlen, nicht bevölkerungsrepräsentativ. Sie werden also nicht anhand eines Panels gewichtet und hochgerechnet, sondern geben die tatsächlich gemessenen Gerätedaten aus rund einer Million von insgesamt 13 Millionen Vodafone-Haushalten wieder. Mehr Hintergrund zu diesen Daten gibt es hier. Aussagekräftig sind somit weniger die Höhe der Reichweitenkurven zueinander als die Entwicklung innerhalb eines Senders und die Erkenntnisse zu Umschaltzeitpunkten.

Daily Reach der TV-Vermarkter: Starker Tag für die ARD

Der Daily Reach gibt an, welchen Prozentsatz der gemessenen Vodafone-TV-Haushalte die Werbeblöcke und Sponsoring-Positionen eines Vermarkters erreicht haben - also eine Tages-Nettoreichweite. Ad Alliance und Seven.One Media lagen zwar vorn, doch mit 25 Prozent lief es - dank der EM - auch für ARD Media richtig gut.

Werbe-Ranking: Weiterhin starke Reichweiten für Presenter

Gerade einmal sieben Mal waren die UEFA Presenter Alibaba und Booking.com am Samstag zu sehen. Beide wurden als Presenter der Europameisterschaft im Ersten erwähnt. Im reichweitenstarken Umfeld ließen sich jeweils zirka 87 XRP erzielten. An der Spitze lag erneut Lenor, das mit 261 Ausstrahlungen davon zog. Gemessen wurde ein XRP in Höhe von 160.

All Eyes on Screens stellt für das Ranking eine Liste aller gestern im deutschen TV ausgestrahlten Werbespots zusammen und ermittelt für diese die in Summe erzielte Reichweite aller Spots einer Marke in den gemessenen Vodafone-Haushalten. Da hier die sekundengenaue Reichweite statt der bislang branchenüblichen Werbeinselreichweite als Grundlage dient, spricht All Eyes on Screens von XRP (Exact Rating Points). Da es sich um Brutto-Reichweiten handelt, werden dafür die Einzel-Reichweite jeder Ausstrahlung aufaddiert. Zur Veranschaulichung: Läuft ein Spot zehn Mal und erreicht dabei jeweils fünf Prozent der gemessenen Vodafone-Haushalte, ergibt das für den gesamten Tag 50 XRP - auch wenn es immer die gleichen fünf Prozent gewesen wären.