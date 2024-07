Der Primetime-Verlauf: ZDF sackt nach "XY" ab

Mit einem "Vermisst"-Special von "Aktenzeichen XY" hat das ZDF am Mittwoch die Quotencharts dominiert und auch die Daten von All Eyes on Screens belegen die Stärke der Sendung. Nach und nach konnte das ZDF mit der Sendung immer mehr Menschen einsammeln - eine außerordentliche Leistung. Das "heute journal" sorgte danach allerdings nicht für den gewohnte Einschaltimpuls, sondern verlor stattdessen konstant Reichweite.

Als das "Auslandsjournal" um 22:15 Uhr begann, setzte sich der Abwärtstrend ungebremst fort und auch für diese Sendung ging es über die gesamte Dauer hinweg bergab. Erst als eine halbe Stunde später "Die Spur" auf Sendung ging und sich mit dem Verhältnis zwischen Wladimir Putin und dem deutschen IOC-Chef Thomas Bach beschäftigte, stabilisierten sich die Reichweiten. Markus Lanz konnte hintenraus sogar noch einige Zuschauerinnen und Zuschauer zum Sender locken.

© All Eyes On Screen

Der Vorabend-Verlauf: "Landarztpraxis" belebt Sat.1

Die Sat.1-Verlaufskurve am Vorabend ist über weite Strecken hinweg ernüchternd, die "Landarztpraxis" sorgte dann aber für einen spürbaren Einschaltimpuls. Viele Menschen kamen extra für die tägliche Serie zum Sender. Bei ProSieben war es einmal mehr "Galileo", das Zuschauerinnen und Zuschauer anlockte und bei Vox legte "Das perfekte Dinner" vor allem im ersten Teil kräftig zu.

© All Eyes On Screen

Wichtig bei allen All Eyes on Screens-Kurven: Sie sind, anders als die AGF-Zahlen, nicht bevölkerungsrepräsentativ. Sie werden also nicht anhand eines Panels gewichtet und hochgerechnet, sondern geben die tatsächlich gemessenen Gerätedaten aus rund einer Million von insgesamt 13 Millionen Vodafone-Haushalten wieder. Mehr Hintergrund zu diesen Daten gibt es hier. Aussagekräftig sind somit weniger die Höhe der Reichweitenkurven zueinander als die Entwicklung innerhalb eines Senders und die Erkenntnisse zu Umschaltzeitpunkten.

Daily Reach der TV-Vermarkter

Der Daily Reach gibt an, welchen Prozentsatz der gemessenen Vodafone-TV-Haushalte die Werbeblöcke und Sponsoring-Positionen eines Vermarkters erreicht haben - also eine Tages-Nettoreichweite. ARD Media hat es am Mittwoch mit 14 Prozent der gemessenen Haushalte auf einen starken dritten Platz im Vermarkter-Ranking geschafft. Warner Bros. Discovery und das ZDF Werbefernsehen lagen mit 13 und 12 Prozent knapp dahinter.

© All Eyes On Screen

Werbe-Ranking: Amazon weiter bockstark

Auch am zweiten Tag des Prime Days hat Amazon kräftig in TV-Werbung investiert. 365 Spots sorgten für eine Bruttoreichweite in Höhe von 255 XRP. Das waren nochmal 10 Punkte mehr als einen Tag davor. Durch die starke Performance sieht die Konkurrenz weiter nur die Rücklichter: Dr. Oetker kam auf Platz zwei der reichweitenstärksten Marken ins Ziel, schaffte aber nur 148 XRP. Haribo erreichte auf dem dritten Rang 124 XRP.

© All Eyes On Screen

All Eyes on Screens stellt für das Ranking eine Liste aller gestern im deutschen TV ausgestrahlten Werbespots zusammen und ermittelt für diese die in Summe erzielte Reichweite aller Spots einer Marke in den gemessenen Vodafone-Haushalten. Da hier die sekundengenaue Reichweite statt der bislang branchenüblichen Werbeinselreichweite als Grundlage dient, spricht All Eyes on Screens von XRP (Exact Rating Points). Da es sich um Brutto-Reichweiten handelt, werden dafür die Einzel-Reichweite jeder Ausstrahlung aufaddiert. Zur Veranschaulichung: Läuft ein Spot zehn Mal und erreicht dabei jeweils fünf Prozent der gemessenen Vodafone-Haushalte, ergibt das für den gesamten Tag 50 XRP - auch wenn es immer die gleichen fünf Prozent gewesen wären.