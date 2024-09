Der Primetime-Verlauf: Fußball dominiert lange

Das ZDF konnte mit der Nations-League-Partie zwischen Deutschland und Ungarn eigentlich den ganzen Abend über hinweg Publikum einsammeln. Vor allem kurz vorm Anpfiff kamen etliche Fans zum Sender. "Gefragt - Gejagt" hielt sein Publikum im Ersten dagegen recht konstant. In der Halbzeitpause profitierte das ARD-Quiz leicht, später ging es dann aber wieder zurück. Nach dem Ende des Spiels im ZDF schalteten offenbar viele Fußball-Fans ihr TV-Gerät komplett ab, denn kein anderer Sender konnte durch die stark fallenden Zahlen im ZDF profitieren - auch nicht "Gefragt - Gejagt" bzw. wenn überhaupt dann nur ganz wenig.

© All Eyes On Screen

Der Vorabend-Verlauf: ZDF schießt nach oben

Wie hoch das Interesse der Menschen an der Fußballübertragung im ZDF war, lässt sich schon daran erkennen, dass die Mainzer um kurz vor 20:15 Uhr einen starken Anstieg der Verlaufskurve verzeichneten. Zu diesem Zeitpunkt kamen also extrem viele Menschen zum Sender, um das Spiel bzw. die Vorberichte nicht zu verpassen. Die Kurve des Ersten ist aufgrund der "Tagesschau" noch höher, in der Primetime ging es für den Sender dann aber wieder bergab. Das ZDF konnte sich, wie bereits beschrieben, im weiteren Verlauf des Abends noch weiter steigern.

© All Eyes On Screen

Wichtig bei allen All Eyes on Screens-Kurven: Sie sind, anders als die AGF-Zahlen, nicht bevölkerungsrepräsentativ. Sie werden also nicht anhand eines Panels gewichtet und hochgerechnet, sondern geben die tatsächlich gemessenen Gerätedaten aus rund einer Million von insgesamt 13 Millionen Vodafone-Haushalten wieder. Mehr Hintergrund zu diesen Daten gibt es hier. Aussagekräftig sind somit weniger die Höhe der Reichweitenkurven zueinander als die Entwicklung innerhalb eines Senders und die Erkenntnisse zu Umschaltzeitpunkten.

Daily Reach der TV-Vermarkter

Der Daily Reach gibt an, welchen Prozentsatz der gemessenen Vodafone-TV-Haushalte die Werbeblöcke und Sponsoring-Positionen eines Vermarkters erreicht haben - also eine Tages-Nettoreichweite. Und auch im Vermarkterranking trumpfte das ZDF (Werbefernsehen) dank der Fußballübertragung auf. Im Rahmen dieser waren einige wenige Sponsoring-Spots von Check24 zu sehen, die dafür sorgten, dass der Vermarkter deutlich mehr Menschen erreichte als üblich.

© All Eyes On Screen

Werbe-Ranking: Ein heimlicher Star

Check24 hat es zwar nicht ins Ranking der reichweitenstärksten Marken geschafft, ein Blick auf das Unternehmen lohnt sich trotzdem. Nur acht Spots von Check24 wurden am Samstag geschaltet - die sorgten aber für eine Bruttoreichweite in Höhe von 43 XRP. Zurückzuführen ist dieses starke Ergebnis vor allem auf die Sponsoren-Hinweise im Rahmen des Nations-League-Spiels im ZDF. Ikea landete mit 44 XRP übrigens nur knapp vor Check24, benötigte dafür aber 233 Spots. Check24 war damit am Samstag so etwas wie der heimliche Star im Marken-Ranking.

© All Eyes On Screen

All Eyes on Screens stellt für das Ranking eine Liste aller gestern im deutschen TV ausgestrahlten Werbespots zusammen und ermittelt für diese die in Summe erzielte Reichweite aller Spots einer Marke in den gemessenen Vodafone-Haushalten. Da hier die sekundengenaue Reichweite statt der bislang branchenüblichen Werbeinselreichweite als Grundlage dient, spricht All Eyes on Screens von XRP (Exact Rating Points). Da es sich um Brutto-Reichweiten handelt, werden dafür die Einzel-Reichweite jeder Ausstrahlung aufaddiert. Zur Veranschaulichung: Läuft ein Spot zehn Mal und erreicht dabei jeweils fünf Prozent der gemessenen Vodafone-Haushalte, ergibt das für den gesamten Tag 50 XRP - auch wenn es immer die gleichen fünf Prozent gewesen wären.