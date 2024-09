Der Primetime-Verlauf: "WWM?"-Peak um kurz vor 22 Uhr

"Wer wird Millionär?" hat am Montag um 21:45 Uhr einen spürbaren Einschaltimpuls erhalten. Das lag auch an einer clever gelegten Werbeinsel: Die RTL-Quizshow lief da gerade erst wieder - und im ZDF ging der neueste "Sarah Kohr"-Krimi zu Ende. Viele Krimi-Fans wechselten daraufhin den Sender und blieben bei RTL hängen. "Wer wird Millionär?" verzeichnete kurz darauf seinen Höhepunkt. Profitiert vom Krimi-Ende im ZDF hat auch "Hart aber fair" im Ersten, das ebenfalls Zuschauerinnen und Zuschauern einsammeln konnte.

Die Verlaufskurven zeigen außerdem: "Ronzheimer" hat in Sat.1 sein Publikum recht gut halten können. Blöd nur, dass die Reichweiten insgesamt so niedrig waren. Deutlich wird auch, dass bei der Vox-Gründershow "Die Höhle der Löwen" nach 22:15 Uhr die Luft etwas raus war, der letzte Sendungsteil performte deutlich schwächer als der Rest.

Der Vorabend-Verlauf: "Perfektes Dinner" ganz stark

In sehr guter Verfassung präsentierte sich unterdessen das "Perfekte Dinner" am Vorabend von Vox. Quasi mit dem Beginn der Sendung kamen immer mehr Menschen zum Sender hinzu, die die neueste Ausgabe sehen wollten. Auch nach den Werbeunterbrechungen kamen die meisten Zuschauerinnen und Zuschauer wieder schnell zum Sender zurück. Ebenfalls stark bei Vox: "Zwischen Tüll und Tränen". Hier war es vor allem die zweite Sendungshälfte, die viel Publikum einsammelte.

Wichtig bei allen All Eyes on Screens-Kurven: Sie sind, anders als die AGF-Zahlen, nicht bevölkerungsrepräsentativ. Sie werden also nicht anhand eines Panels gewichtet und hochgerechnet, sondern geben die tatsächlich gemessenen Gerätedaten aus rund einer Million von insgesamt 13 Millionen Vodafone-Haushalten wieder. Mehr Hintergrund zu diesen Daten gibt es hier. Aussagekräftig sind somit weniger die Höhe der Reichweitenkurven zueinander als die Entwicklung innerhalb eines Senders und die Erkenntnisse zu Umschaltzeitpunkten.

Daily Reach der TV-Vermarkter

Der Daily Reach gibt an, welchen Prozentsatz der gemessenen Vodafone-TV-Haushalte die Werbeblöcke und Sponsoring-Positionen eines Vermarkters erreicht haben - also eine Tages-Nettoreichweite.

Werbe-Ranking: Quasi-Gleichstand an der Spitze

Sowohl Amazon als auch Milka sind am Montag bei einer Bruttoreichweite in Höhe von rund 138 XRP gelandet - der US-Konzern war dabei noch etwas erfolgreicher als die Schoko-Marke aus dem Hause Mondelez. In jedem Fall fahren die Unternehmen unterschiedliche Strategien: Amazon benötigte für das Ergebnis nur 170 Spots, im Gegensatz dazu waren es 309 Milka-Spots. Während Amazon einen Schwerpunkt auf RTL legte, waren viele Milka-Spots bei Nitro und Welt zu sehen.

All Eyes on Screens stellt für das Ranking eine Liste aller gestern im deutschen TV ausgestrahlten Werbespots zusammen und ermittelt für diese die in Summe erzielte Reichweite aller Spots einer Marke in den gemessenen Vodafone-Haushalten. Da hier die sekundengenaue Reichweite statt der bislang branchenüblichen Werbeinselreichweite als Grundlage dient, spricht All Eyes on Screens von XRP (Exact Rating Points). Da es sich um Brutto-Reichweiten handelt, werden dafür die Einzel-Reichweite jeder Ausstrahlung aufaddiert. Zur Veranschaulichung: Läuft ein Spot zehn Mal und erreicht dabei jeweils fünf Prozent der gemessenen Vodafone-Haushalte, ergibt das für den gesamten Tag 50 XRP - auch wenn es immer die gleichen fünf Prozent gewesen wären.