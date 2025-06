© ARD

Podcast-Ticker +++ Der neue Podcast "Der Vermittler" von Story House gibt ab dem 1. Juli Einblicke in die Schattenwelt der Organisierten Kriminalität. Der Journalist Arnd Benedikt spricht darin mit Ömer O - einem "Vermittler", der entsprechende Deals einfädelt +++ Tief in die Arbeit von Ermittlerinnen und -ermittlern taucht ein neuer Audible-Podcast mit Laura Karasek ein: "Ermittlungen im Detail" widmet sich in zwölf Folgen jeweils einem spektakulären Fall, für den True-Crime-Autorin und Regisseurin Britta Marks recherchiert hat, um die Verbrechen zu rekonstruieren und sie aus forensischer Sicht zu beleuchten. +++ Business Insider geht im neuen Podcast "Cashing Feelings" dem Geschäft mit KI-Romanzen nach. Die Journalistinnen Derman Deniz und Christine van den Berg erzählen darin die Geschichte von "Replika" +++ Exklusive Einblicke in die Welt der Family Offices und Profi-Anleger versprechen Christian Schneider-Sickert und Florian Adomeit, die in "That's Smart Money" alle zwei Wochen mit führenden Köpfen der Investmentwelt sprechen +++ In "CHEATS - Wer zerstört Counter-Strike" von NDR, DasDing und Strg_F geht's beim Host Yannic Hannebohn um die Frage, welche Rolle Cheats im E-Sport spielen +++ Der Deutschlandfunk ist mit "Dark Agent - Im Netz der Geheimdienste" auf den Spuren der Cyber-Attacke "Operation Triangulation". Hinter dem investigativen Podcast stehen Host Shahrzad Golab und ihr Kollege Maximilian Brose.