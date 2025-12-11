© MDR/Stephan FladNach mehr als fünf Jahren stellt der MDR den Podcast "Kekulés Gesundheits-Kompass" mit Prof. Alexander Kekulé ein. Gestartet war das Format am 16. März 2020 als "Kekulés Corona-Kompass" - als Reaktion auf den Ausbruch der Pandemie. Mit 361 Folgen war es nach Angaben des MDR der Podcast, der die Corona-Pandemie am längsten begleitet hat. Insgesamt wurden die Ausgaben mehr als 80 Millionen Mal heruntergeladen. Nun wolle "MDR aktuell" sein Podcast-Portfolio neu ausrichten, "um Inhalte wie Politik, Gesundheit, Klima und Wirtschaft stärker im ARD-Verbund abzustimmen und neuen Zielgruppen Angebote machen zu können", wie der Sender mitteilte. Die letzte Ausgabe von "Kekulés Gesundheits-Compass" erscheint am 18. Dezember und soll noch einmal auf zentrale Fragen blicken, darunter wo wir heute bei Corona stehen und was wir gelernt haben.
© PodimoSenna Gammour und Bahar Kızıl waren einst zwei Drittel der Girlband Monrose - nun starten sie unter dem Titel "Recall" bei Podimo einen gemeinsamen Podcast, der die "Magie der 2000er wieder aufleben" lassen soll. Über die Recall-Hotline sollen auch Erinnerungen, Fragen und Geschichten der Hörerinnen und Hörer Teil der Show werden. Die erste Ausgabe ist bereits am Mittwoch erschienen. Darin sprechen sie fortan mit Gästen, die die 2000er geprägt haben. Im Wechsel soll es wöchentlich eine kostenfreie Folge und in der darauffolgenden Woche eine Premium-Bonusfolge zu hören geben. "Einschalten muss man, weil wir alle dieses Gefühl von damals vermissen. Raus aus dem grauen Alltag, raus aus dem Stress, einfach wieder den Vibe spüren, so wie es früher einmal war", sagt Senna Gammour. Und Bahar Kızıl betont: "Wir sprechen darüber, warum wir jetzt nach all den Jahren wieder gemeinsam am Mikrofon sitzen, was diese Ära so besonders gemacht hat und welche Geschichten hinter den Kulissen nie erzählt wurden."
© Antenna Baden-WürttembergAntenna Baden-Württemberg stellt zum Jahresende seinen Sendebetrieb ein. Das berichtet "Radioszene" unter Berufung auf Donau-3-FM-Geschäftsführer Carlheinz Gern. Der Sender war eine Gemeinschaftsprojekt von Donau 3 FM, baden.fm und Die neue Welle und hatte es sich zum Ziel gesetzt, eine weibliche Zielgruppe anzusprechen. Gestartet war der Sender ursprünglich unter dem Namen anna.fm. Gegenüber "Radioszene" verwies Gern auf das wirtschaftlich schwierige Umfeld. "Ein kommerzielles Radioangebot kann nur dauerhaft überleben, wenn es wirtschaftlich ist. Insbesondere die hohen Verbreitungskosten von DAB+ sind dabei eine besondere Herausforderung", sagte er. "Leider ist es uns innerhalb der letzten fünf Jahre nicht gelungen, das Programmangebot rentabel zu gestalten." Bereits seit einigen Wochen sendet Antenna Baden-Württemberg ohne Moderation, auch als reiner Webstream wird es über den 31. Januar hinaus nicht weitergehen. Ab dem 1. Januar 2026 soll stattdessen Antenne 1 Neckarburg Rock & Pop über den landesweiten DAB+-Multiplex verbreitet werden.
© Radio LeverkusenMichael Thuge wird neuer Content-Chef bei Radio NRW. Der 36-Jährige tritt seine neue Ausgabe im Frühjahr 2026 an. Seit Mitte 2022 ist Thuge Chefredakteur von Radio Leverkusen, wo er einen Schwerpunkt auf digitale Formate, Social Media, mikro-lokale Themen und konstruktiven Journalismus setzte. Als Leiter Content soll er künftig bei Radio NRW zentraler Ansprechpartner und strategischer Planer innerhalb des gesamten Content Bereichs werden und. Ein Schwerpunkt sei die Weiterentwicklung und die strategische Ausrichtung der Zulieferung an die Lokalradios in NRW insbesondere auch hinsichtlich des digitalen Contents für das Rahmenprogramm als auch den DAB+-Sender Radio Mixtape. "Frische, neue Programmideen, individueller Content für die verschiedenen digitalen Ausspielwege und die strategisch sinnvolle Erweiterung des eigenen Produktportfolios sind mittlerweile ein Muss für ein Radioangebot, das erfolgreich am Markt agieren will", sagte Udo Kreuer, Programmdirektor von Radio NRW. "Daher freuen wir uns sehr, dass wir mit Michael Thuge einen ausgewiesenen Experten mit hoher digitaler Kompetenz und starkem strategischem Know-how für uns gewinnen konnten."