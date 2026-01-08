© I Love MusicDer Ballermann-Sänger Lorenz Büffel und der ehemalige 1Live-Reporter Daniel Danger tun sich für ein neues Projekt zusammen. Beide sind ab sofort beim neuen "Ski-Hasen Radio" zu hören, das jüngst den Sendebetrieb aufgenommen hat. Der Sender wird über eine eigene Website gestreamt und ist Teil des Webradioangebots "I Love Music", das mit seinem Hauptprogramm und mehr als 30 weiteren Genre-Channels eigenen Angaben zufolge auf eine Reichweite von rund einer Million Webradio-Sessions pro Monat kommt. "Der Ballermann macht Pause, jetzt geht es ab auf die Piste", sagt Lorenz Büffel. Dazu wolle man "die passende Partymusik" liefern. Beide haben gemeinsam übrigens auch einen Partysong mit dem Titel "Ski-Hasen Alarm!" veröffentlicht, der freilich auch auf dem Sender zu hören sein wird. "Ich komme vom Radio. Da lag es auf der Hand, dass wir zu unserem Hit auch einen eigenen Webradio-Sender starten", sagt Daniel Danger und ergänzt: "Natürlich läuft unser Song dort nicht 24/7. Aber in gebührender Häufigkeit."
© WDRDer WDR schickt seinen News-Podcast "0630" auf die Bühne. Für den 16. Januar hat der öffentlich-rechtliche Sender die "0630"-Community in sein Funkhaus nach Köln eingeladen, um gezielt "Good News" zu liefern. "Damit wir alle mit dem Gefühl nach Hause gehen: Weltuntergang - nein, danke!", so der WDR. Helfen sollen der Historiker Prof. Dr. Ewald Frie und die Psychotherapeutin Franca Cerutti, mit denen darüber gesprochen werden soll, wie schlimm die aktuellen Zeiten sind, wie man die eigene Resilienz stärkt und wie sich das alles "gut gemeinsam durchstehen" lässt. Dabei kommen auch Promis wie Nina Chuba, Felix Jaehn oder Zoe Wees zu Wort, die darüber sprechen, "wie sie mit dem Krisenmodus in den Nachrichten" umgehen. Durch den Abend führen die "0630"-Hosts Carolin Bredendiek, Florian Gregorzyk, Minh Thu Tran, Matthis Dierkes, Lisa Bertram, Robert Meyer und Jan Koch. Im Anschluss wird der Videopodcast bei 1Live auf YouTube veröffentlicht und auch im WDR Fernsehen ausgestrahlt.
© ARDAn diesem Donnerstag startet der Krimipodcast "Kein Mucks!" in die achte Staffel, wie Radio Bremen mitteilte. Ab sofort präsentiert Bastian Pastewka also wieder wöchentlich neue Fundstücke - vom Krimiklassiker aus den 1950ern bis 2000ern. Gestartet wird mit einem Agatha-Christie-Schwerpunkt. "Neben zwei Fällen des großen Hercule Poirotbringen wir mit 'Die Stimme aus dem Grab' ein Hörspiel, das die Queen of Crime vor 70 Jahren ursprünglich für BBC Radio und damit ausnahmsweise nicht als Roman oder Theatertext, sondern direkt für den Funk verfasst hat", kündigte Pastewka an. Es handelt sich dabei um "ein nahezu unbekannt gebliebenes Stück in einer Aufnahme aus dem Süddeutschen Rundfunk von 1961, das Sie bestimmt nicht vergessen werden", so Pastewka. Die Folge der legendären Studio-13-Reihe ist eine Hommage an Agatha Christie, die vor 50 Jahren verstarb.
© ORFDer ORF hat zu Beginn des Jahres erstmals sechs Freie Radios aus Österreich sowie fünf weitere Privatradios bei seinem Audio-Angebot ORF Sound verfügbar gemacht. Damit unterstreiche der ORF "sein Bekenntnis zur Kooperation am österreichischen Medienmarkt und stärkt die Rolle von ORF Sound als rot-weiß-roter Audio-Aggregator, der die Vielfalt der heimischen Radiolandschaft für alle erlebbar macht", wie es heißt. Konkret sind neuerdings auch Campus & City Radio St. Pölten, Freies Radio B138, Freies Radio Salzkammergut, Radio Agora, Radio Orange 94.0 und Radiofabrik sowie die Privatradios City23, Jö.Live, Radio 88.6, Radio MediaMarkt und das Kinderradio Radino über die ORF-Plattform zu hören. Man sehe in dem Schritt ein "positives Signal für den ganzen Sektor - mit dem Ziel, langfristig noch mehr Freie Radios sichtbar zu machen", sagte Helga Schwarzwald, Geschäftsführerin des Verbands Freier Rundfunk Österreich.