© NRW AudioSteffen Müller übernimmt ab sofort die Geschäftsführung von Audio NRW. Die Personalie folgt auf den im vergangenen Sommer forcierten Neustart, im Zuge dessen der Radiosender NRW1 zu bigFM NRW wurde. Erklärtes Ziel ist es, die Reichweite und Markenbekanntheit des Senders "nachhaltig auszubauen und bigFM NRW als relevantes, modernes Programm für eine junge, urbane Zielgruppe zu etablieren", wie es heißt. Neben seiner Tätigkeit für NRW Audio ist Müller weiterhin als Vorsitzender der Gesellschafterversammlung von Radio 21 und Rockland Radio tätig und ist über Radio 21 auch als Gründungsgesellschafter bei NRW Audio beteiligt. "Wir sind glücklich, für diese neue Aufbruchsituation als Geschäftsführer den profilierten Radiounternehmer Steffen Müller gewinnen zu können", sagte Valerie Weber, Vorsitzende der Gesellschafter von NRW Audio. "Die Neuausrichtung und Namensänderung von NRW1 zu bigFM NRW markierte bereits letzten Sommer einen klaren strategischen Neustart und unterstreicht unseren Anspruch, sich langfristig im wettbewerbsintensiven Radiomarkt des bevölkerungsreichsten Bundeslandes zu positionieren." Müller selbst erklärte, bigFM in Nordrhein-Westfalen "zum führenden Radio-Angebot für jüngere Hörer zu machen" zu wollen.
© RTLDie Podcasts des ZDF, darunter "Lanz & Precht", "Aktenzeichen XY - Unvergessene Verbrechen" und "heute-journal - der Podcast" - sind neuerdings auch bei RTL+ verfügbar. Die Kooperation fördere den "wechselseitigen publizistischen Austausch zwischen öffentlich-rechtlichen und privaten Sendern", teilte das ZDF mit. "Es freut uns, dass wir als programmliche Wettbewerber auch gemeinsame Angebotsformen zwischen öffentlich-rechtlichen und privaten Sendern realisieren können. Das entspricht unserem Ziel, ein ZDF für alle zu sein", so Florian Kumb, ZDF-Direktor Audience. Und Inga Leschek, Chief Content bei Officer RTL Deutschland erklärte: "RTL+ bietet im Podcast-Bereich nicht nur eigene Inhalte an, sondern auch eine breite Auswahl der besten Podcasts anderer Publisher. Dazu kommen jetzt die Audio-Inhalte des ZDF, die zu den stärksten in Deutschland zählen. Wir freuen uns, dass wir dank der neuen Kooperation den RTL+-Abonnentinnen und -Abonnenten Zugang zu Podcasts wie 'Lanz & Precht' oder 'Aktenzeichen XY – Unvergessene Verbrechen' ermöglichen."
© PodimoVor einigen Wochen verkündeten Model Darya Strelnikova und Ex-Dschungelcamper Fabio Knez das Aus ihrer Beziehung - damit ging auch ihr gemeinsamer Podcast zu Ende. Nun bekommt Darya bei Podimo ihr eigenes Podcast-Projekt. Unter dem Titel "Pillow Talk" ist die erste Folge bereits am Mittwoch erschienen. Die Veröffentlichung erfolgt wöchentlich. Zu jeder regulären kostenlose Folge erscheint außerdem eine zusätzliche Bonusfolge, für die ein Podimo-Premium-Abonnement notwendig ist. In der ersten Bonusfolge geht's nun um die Trennung des Paares. "'Pillow Talk' ist für mich ein geschützter Raum, in dem alles Platz hat - die schönen Momente genauso wie die Gedanken, die man sonst nur nachts mit sich selbst ausmacht", sagt Darya. "Ich möchte, dass sich die Menschen beim Zuhören verstanden fühlen und merken: Sie sind mit ihren Gefühlen nicht allein. So, als würde man mit seiner besten Freundin telefonieren."
© RBB/Max MotelComedian Aurel Mertz und Moderatorin Jeannie Wagner starten einen gemeinsamen Podcast. "Alles gelogen" ist ab dem 20. Januar exklusiv in der ARD-Audiothek zu hören - zum Start werden gleich zwei Folgen veröffentlicht. In jeder Folge überrascht ein Host den anderen "mit zwei unfassbaren Storys" aus seinem Leben. Dabei muss die andere Person raten, welche davon wirklich stimmt. Jeannie Wagner moderiert unter anderem "Dein Song" im Kika und hat auch schon als Sportmoderatorin für DAZN gearbeitet. Aurel Mertz wiederum war in der Vergangenheit unter anderem in der ZDF-Shows "Aurel Original" und "Neo Tropic Tonight" sowie in der ARD-Serie "naked" zu sehen. Hinter dem neuen Podcast steht der RBB, die Produktion übernimmt BosePark Productions.