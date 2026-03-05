© funk © funk funk, das junge Content-Netzwerk von ARD und ZDF, beendet den Podcast "Brave Mädchen". Das Projekt gehe nach der ersten Staffel zu Ende, erklärte funk in den Kommentaren der neuesten Episode. "Im Austausch zwischen funk und dem Team wurde deutlich: Rahmenbedingungen und Zielsetzungen haben nicht so zusammengepasst, wie es für eine zweite Staffel nötig wäre. Deshalb wurde entschieden, das Format zu beenden." Ganz überraschend kommt der Schritt nicht, immerhin hatte funk den Podcast mit Suki Tegan und Henna im Vorjahr in eine längere Pause geschickt, nachdem die beiden Hosts über schlecht über eine YouTuberin gesprochen hatten. Auch danach sorgten immer wieder Aussagen für Wirbel und Diskussionen in den sozialen Netzwerken. Vom Tisch ist das Thema damit übrigens nicht: Die Moderatorinnen haben bereits ein neues Projekt angekündigt, in dem sie "komplett ungefiltert alles erzählen" wollen. Die erste Folge soll dabei zur "Abrechnung" werden.

© Raab Entertainment © Raab Entertainment Raab Entertainment, die Produktionsfirma von Stefan Raab, hat unter dem Namen Re*Play ein neues Podcast-Studio gegründet. Mit dem "Knockout Club" ist nun auch schon ein erstes Video-Podcast-Projekt erschienen, in dem der aus dem Fernsehen bekannte Rechtsanwalt und kampfsportbegeisterte Christopher Posch zusammen mit Geschäftsführer der Hamburger Kneipe "Die Ritze" und Ex-Judoka Ken Hövermann gemeinsam zu hören sind. Jeden Montag sollen sie Einblicke in die Welt von MMA, Boxen, Kickboxen und Muay Thai liefern. "Podcasts begleiten uns alle schon lange als Konsumenten und die beschleunigte Entwicklung hin zu einem audiovisuellen Format bietet große Überschneidungen zu unseren Kernkompetenzen: kreative Ideen handwerklich perfekt und mit viel Fingerspitzengefühl für Künstler, Creator und Konsumenten zu realisieren", so Daniel Rosemann, Geschäftsführender Gesellschafter von Raab Entertainment. Neben Konzeption und Produktion will das Unternehmen auch die Vermarktung und eine mögliche Live-Umsetzung inhouse anbieten. "Wir arbeiten nach wie vor wie ein Start-up und bewegen uns agil in neue Geschäftsbereiche", so Rosemann. "Dabei wollen wir so integriert wie möglich arbeiten, weil wir glauben, dass durch Bündelung in einer Hand mehr Durchschlagskraft entsteht. Bei uns sind Podcasts keine Massenware, sondern liebevolles Storytelling in jedem einzelnen Podcast."

