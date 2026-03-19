© Radio Bremen / Jule Felice Frommelt / Cover Studio VehRadio Bremen und der SWR machen für einen neuen True-Crime-Podcast gemeinsame Sache. Dessen ungewöhnlicher Titel: "Kaff Crimes". Darin stehen "absurde Verbrechen aus der Provinz" im Mittelpunkt - etwa ein Rechtsstreit um die Lautstärke von Kuhglocken, ein Bauer, der den größten Giftmüllskandal Bayerns auslöst oder ein Dorf, das gemeinsam einen Mord vertuscht. In "Kaff Crimes" geht es nach Angaben der Sender um "Storys, die uns zum Staunen, zum Lachen und zum Schaudern bringen". Moderiert wird der Podcast von den beiden Hosts Katjana Gerz und Anna Dushime, die, so heißt es, selbst aus der Provinz kommen. Zunächst sind vier Folgen geplant, die ab sofort jeden Donnerstag erscheinen.
© @tumult_creative_studiosUnd auch Acast startet gemeinsam mit der Hamburger Firma Tumult Creative Studios einen True-Crime-Podcast - hierin geht's allerdings nicht um die Provinz, sondern um Hollywood. Carolin Frey und Steven Gätjen sprechen von diesem Donnerstag an in "Hollywood Kills - Die dunklen Geheimnisse der Traumfabrik" über "spektakuläre Kriminalfälle aus Hollywood". Versprochen wird eine "Mischung aus journalistischer Recherche, Talk und Hörspiel-Elementen". Während Gätjen, jüngst bei den Oscars am Roten Teppich, seine Hollywood-Expertise einbringen soll, soll Thriller-Autorin Frey für den journalistischen Blick und die erzählerische Verdichtung der Fälle sorgen. Verfügbar ist der Podcast ausschließlich über Acast. "Mit 'Hollywood Kills' nehmen wir einen Podcast, der auf besondere Weise journalistische Tiefe, starke Unterhaltung und kulturelle Relevanz verbindet", so Kristin Lissner, Director of Content DACH bei Acast. "Die Kombination aus Carolin Frey und Steven Gätjen verleiht dem Format eine besondere Perspektive und macht es zu einer spannenden Ergänzung unseres exklusiven Angebots."
© PodimoAuch Jochen Schropp bekommt einen neuen Podcast. "Happy Life" erscheint ab diesem Donnerstag als Video-Podcast bei Podimo. Darin will sich der Moderator und Schauspieler "großen und kleinen Fragen rund um mentale Gesundheit, Beziehungen und persönliche Entwicklung" widmen. Er trifft Persönlichkeiten aus Coaching, Psychologie und Wissenschaft, darunter in den ersten Folgen Vera Strauch, Gründerin der Female Leadership Academy, Ulrike Scheuermann, Diplom-Psychologin und Bestsellerautorin sowie den Neurowissenschaftler und Psychiater Prof. Volker Busch. "Mir ist wichtig, dass wir in 'Happy Life' ehrlich über die Themen sprechen, die uns alle bewegen - mentale Gesundheit, Beziehungen, Zweifel, aber auch Hoffnung und persönliches Wachstum", sagt Schropp. "Wenn unsere Gespräche Menschen inspirieren, ihr eigenes Leben mit neuen Perspektiven zu betrachten, haben wir schon viel erreicht." Zusätzlich zu den regulären Ausgaben gibt's außerdem Bonusfolgen, die im exklusiven Premiumbereich bei Podimo erscheinen.
© Hotel RoccoDer MDR startet mit "Kulturschock - Von Feuilleton bis For You Page" einen neuen Podcast, der sich mit Popkultur auseinandersetzt. Jeden Mittwoch erscheint eine neue Folge, in der ARD-Mediathek gibt's das Format zudem als Videopodcast zu sehen. Host Hendrik Bolz, der zusammen mit seinem Co-Host Don Pablo Mulembo für den Podcast "Springerstiefel - Die 90er sind zurück" mit dem Deutschen Hörbuchpreis 2025 ausgezeichnet wurde, spricht in dem neuen Format mit jungen Medienmenschen, darunter Laura Larsson und Louis Klamroth, über "virale Trends, Internetkultur und die Geschichten hinter dem Hype". "In jeder Folge stellen meine Gäste mir und euch ein Kulturgut vor, das sie gerade besonders beschäftigt", sagt Bolz. "Statt Content-Schwemme gibt‘s hier Empfehlungen, die wirklich relevant sind. Und nebenbei lernen wir auch noch die Menschen besser kennen, die erschaffen, was uns berührt." Bolz ist auch einer der drei Moderatoren bei der LitPop im Rahmen der Leipziger Buchmesser. Dort wird er auch zwei "Kulturschock"-Ausgaben mit Lutz van der Horst und Kurt Prödel live vor Publikum aufzeichnen. Die Produktion übernimmt ACB Stories.