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Vor dem Hintergrund derwill dasdie Reichweite seiner regionalen und nationalen Radiosender und Audiostreams dazu nutzen, um auf Unterstützungsangebote für Betroffene aufmerksam zu machen. Konkret senden unter anderemneuerdings, die die Arbeit der gemeinnützigenvorstellen. "Radio schafft Aufmerksamkeit. Unsere Sender 104.6 RTL, 105‘5 Spreeradio und JAM FM erreichen täglich über 1,5 Millionen Menschen. Diese Reichweite wollen wir nutzen, um auf konkrete Hilfsangebote aufmerksam zu machen und Betroffene zu unterstützen", sagte. "Durch die Berichterstattung im Fall Ulmen/Fernandes sind wir auf HateAid aufmerksam geworden. Wir möchten einen Beitrag leisten und die Organisation in den kommenden Monaten mitunterstützen."