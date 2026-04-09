© Deutscher Radiopreis/Philipp SzyzaDen 10. September 2026 sollten sich alle Radiomacherinnen und -macher in ihrem Kalender markieren: Dann wird der Deutsche Radiopreis 2026 in Hamburg verliehen. Vorschläge können vom 15. April bis 15. Mai eingereicht werden, über die Preise entscheidet dann wie üblich eine unabhängige Jury, deren Mitglieder vom Grimme-Institut berufen werden. Ilka Steinhausen, Vorsitzende des Radiopreis-Beirats und NDR Programmdirektorin, betont den Wert des Radios: "Wir leben in bewegten Zeiten. Für viele Menschen ist Radiohören dabei eine wichtige Konstante, die ganz selbstverständlich zum Alltag gehört. Dass so viele Hörerinnen und Hörer dranbleiben bei ihren Lieblingssendern, liegt auch am Herzblut der Macherinnen und Macher. Sie zeigen jeden Tag, wie viel Kraft im Hörfunk steckt, informieren, ordnen ein, erzählen Geschichten und bringen Menschen miteinander ins Gespräch. Radio ist ein unverzichtbarer Teil unserer Demokratie – lebendig, relevant und preiswürdig." Grit Leithäuser, Geschäftsführerin der Radiozentrale und ebenfalls Beirats-Mitglied, pflichtet bei: "In einer Zeit, in der Krisen, Kriege, gesellschaftliche Polarisierung und ständige digitale Reizüberflutung das Vertrauen vieler Menschen erschüttern, bleibt das Radio ein stabiles Stück gesellschaftlicher Infrastruktur. Es bietet Orientierung, Einordnung und Nähe – nicht trotz, sondern gerade wegen seiner Unaufgeregtheit. Und es sind die Radiomacherinnen und Radiomacher, die Tag für Tag dafür sorgen, dass Informationen verlässlich bleiben, Stimmen hörbar werden und Gemeinschaft bestehen kann, selbst wenn um uns herum vieles ins Wanken gerät."
© Funkhaus NürnbergDas Funkhaus Nürnberg wandelt den bisherigen Sender "Mein Lieblingsradio", der aus dem Projekt "Pirate Gong" hervorgegangen war, zu "Fiesta Mania" um. Statt wie bislang deutschsprachige Popmusik in den Mittelpunkt zu stellen, wird "Fiesta Mania" nun als "erster Partysender aus Bayern" positioniert. Der Musik-Mix reicht von Mia Julia und Wolfgang Petry bis zu AC/DC und Pitbull. Verantwortlich für das Programm sind Marvin Fleischmann als Programm-Manager sowie Gerald Kappler, der gemeinsam mit weiteren regionalen DJs die inhaltliche Gestaltung übernimmt. Verbreitet wird Fiesta Mania via DAB+, als Webstream und über die eigene App. Das Funkhaus Nürnberg betreibt daneben noch die Sender 98.6 Charivari, Gong 97.1, Radio F und Hit Radio N1.
© WDR21 Grad Sonne, 14 Grad Wolken, 21 Grad Sonne, 13 Grad Regen - das ist die Wettervorhersage für Köln für die nächsten Tage. Wer den passenden Werbespot zum aktuellen Wetter im Radio schalten will, hat es also gar nicht so einfach. Ein Lösung will die WDR Mediagroup mit ihrem neuen Angebot "Flex-Spot Wetter" bieten, mit dem Radiospots bei 1Live und WDR 2 flexibel an die aktuelle Wetterlage angepasst ausgespielt werden können. Im Blick hat die WDR Mediagroup dabei Produkte wie Eis, Outdoor-Aktivitäten oder alles rund ums Grillen. Obendrein führt man noch den "Fokus Spot Freizeit & Tourismus" ein: Unternehmen aus diesem Bereich können ihre Spots mit einem vorgeschalteten "speziell auf NRW zugeschnittenen Branchen-Jingle" einleiten lassen, der für mehr Aufmerksamkeit sorgen soll. "Sowohl das Wetter-Targeting als auch das Branchenformat für Tourismus und Freizeit sorgen für eine deutlich höhere Relevanz im richtigen Kontext – und damit für mehr Wirkung und Effizienz in der Audiokommunikation", sagt Tobias Lammert, Geschäftsbereichsleiter Marketing & Vertrieb bei der WDR Mediagroup.
© KronehitDer größte Österreicher Privatsender Kronehit und das Kinderradio Radino haben eine Kooperation geschlossen, um besser gegen die Konkurrenz durch Streamingdienste wie Spotify gewappnet zu sein. Ziel ist es, Kinder und Familien stärker ans klassische Radio zu binden. Dafür ist der Livestream von Radino nun auch auf der Webseite und über die App von Kronehit zu hören. Radino weist wiederum in seinem Programm auf Kronehit hin. Kronehit-Programmchef Rüdiger Landgraf sagt: "Die Hörerjourney unserer künftigen HörerInnen früh mitzudenken, ist ein strategisch wichtiger Schritt. Wenn junge Nutzerinnen und Nutzer aus dem Kinderradio-Alter herauswachsen, kennen sie das Medium Radio bereits gut – und idealerweise auch unsere Marke." Radino-Station-Managerin Anna Michalski erhofft sich wiederum, von der Reichweite von Kronehit zu profitieren und so die Bekanntheit des eigenen Angebots zu steigern.
© ARDVom Arthouse-Helden zur Doku-Ikone zum unwahrscheinlichsten Influencer der Welt - die Karriere von Werner Herzog ist bemerkenswert. Doch während ihn in Deutschland vor allem Cineasten für seine Filme aus den 70ern und 80ern kennen, erlebt er in den USA in jüngster Vergangenheit einen wahren Hype: Dort tritt Herzog bei den Simpsons auf, ist in den großen Late Night Shows zu Gast und spielt in der Serie "The Mandalorian" einen enigmatischen Bösewicht. Auf Plattformen wie Tiktok und Youtube erzielen Herzog-Videos Millionen Klicks - er ist Film-Legende und Social-Media-Meme in einem. Dieser ungewöhnlichen Karriere widmet sich der SWR-Kultur-Podcast "Werner Herzog - zu groß für Deutschland". Der Host Max Osenstätter taucht tief in die Welt des Ausnahmeregisseurs und Autors Werner Herzog ein - samt Gesprächen mit Weggefährten, alten Freund:innen und Feinden und spannendem Archivmaterial von seinen Dschungel Filmsets. Veröffentlicht werden die sechs Folgen ab dem 22. April bei ARD Sounds. Schon diese Woche gestartet ist dort der SWR1-Gesprächspodcast "Herz ohne Filter" mit Paar- und Sexualtherapeutin Sabine Hub, neue Folgen erscheinen künftig immer Mittwochs. In jeder Folge spricht sie über ein Beziehungsthema wie toxische Beziehungen, Polyamorie, Solo-Mutterschaft, Asexualität oder darüber, wie man entspannter über Sex sprechen kann.