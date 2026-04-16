© Seven.One Audio / Studio BummensVanessa Mai und Lola Weippert haben einen gemeinsamen Video-Podcast gestartet. Er hört auf den Namen "Schön laut" und erscheint seit dieser Woche jeden Dienstag. Drin sprechen die Schlagersängerin und die Moderatorin "über all das, was sie bewegt - ungefiltert, ehrlich und tabulos", wie es heißt. In Video-Form ist der Podcast auf Joyn, bei YouTube und Apple Podcasts verfügbar. Beide fühlen sich schon "seit der ersten Sekunde sehr verbunden", begründet Weippert die Zusammenarbeit. Und Vanessa Mai beteuert: "Die Chemie stimmt bei uns einfach, auch wenn wir uns noch gar nicht so lange kennen." Der Podcast ist eine Produktion von Seven.One Audio in Zusammenarbeit mit Studio Bummens, die Vermarktung übernimmt Seven.One Audio.
© picture alliance/United Archives | TBM/ Adobe Stock/ Adam / MaxWo / freeject.net / BR/Lena WaldispühlDer Bayerische Rundfunk erzählt in einem Podcast die Geschichte von Deutschlands erster Girlband. Ab dem 29. April erscheint exklusiv bei ARD Sounds der Storytelling-Podcast "Reclaim: Tic Tac Toe" über das Trio, dessen Alben millionfach verkauft wurden - bis es zu einer legendären Pressekonferenz kam, die nach nur zwei Jahren das Aus besiegelte. Journalistin Meret Reh, unter anderem Autorin des preisgekrönten BR-Podcasts "I Will Survive", arbeitet nun die Geschichte von Tic Tac Toe in vier Folgen neu auf. "Nicht aus Nostalgie, sondern weil die Fragen, die der öffentliche Umgang mit Tic Tac Toe aufgeworfen hat, heute genauso relevant sind wie damals", wie es heißt. So soll geklärt werden, wie die Öffentlichkeit auf Frauen blickt, die aus der Norm ausbrechen, und was damals und heute über Erfolg und Misserfolg bestimmt - jenseits von Talent? Darüber spricht Reh unter anderem mit Nadja Benaissa von den No Angels.
© RBBARD Sounds erweitert den "Sandmännchen"-Kosmos und startet mit "Mimi Sandmädchen" einen neuen Podcast für Kinder. Die titelgebende Figur präsentiert darin "lustige und musikalische Abenteuer für die Kleinsten", wie es geißt. Die erste Folge erscheint am 24. April, insgesamt sind zunächst zwölf Folgen geplant, die exklusiv bei ARD Sounds verfügbar. "Mit 'Mimi Sandmädchen' erweitern wir die Sandmann-Welt und das Audio-Angebot für die jüngsten Hörerinnen und Hörer", sagt Anja Hagemeier, Leiterin der RBB-Abteilung Familie & Kinder. "Während 'Unser Sandmännchen' zum festen Abendritual gehört und Gute-Nacht-Geschichten mitbringt, begleitet Mimi die Kinder als Freundin mit liebevollen Geschichten durch den Tag. Ihre Hörspiele bieten ruhige und lustige Momente, zahlreiche Lieder laden zum Mitsingen und Tanzen ein. Wir freuen uns schon auf den neuen Podcast und sind gespannt auf die Reaktionen der Kinder und Familien." Der Podcast wird empfohlen für Kinder ab zwei Jahren. Eine zweite Staffel ist in Planung.
© Radio Bremen – dpa/Picture-Alliance + Imago – Montage Marcel Koehler, Carina Müller, Marina LindnerEineinhalb Wochen vor dem Jahrestag der Katastrophe hat Radio Bremen den Podcast "Tschernobyl. Die Katastrophe und wir" gestartet. In fünf Folgen rekonstruiert die Serie nicht nur die historischen Abläufe, sondern blickt nach Angaben des Senders vor allem auf menschliche Schicksale hinter dem Unglück. Host Judith Rubatscher führt durch die Folgen und ordnet die Geschehnisse historisch und politisch ein. Sie selbst hat eine persönliche Verbindung zur Katastrophe, denn als sie Kind war, wurde ein Junge aus Belarus zur Erholung von der Strahlenbelastung zu ihrer Familie geschickt - eine Begegnung, die sie nachhaltig beeinflusst und ihr gezeigt hat, "wie sehr Biografien durch Tschernobyl geprägt wurden". Bei dem Podcast handelt es sich um eine Produktion von Plotprodukt.
© DWDie Deutsche Welle hat ihren ersten ukrainischsprachigen Video- und Audiopodcast gestartet. Dieser kommt direkt aus Brüssel und soll neue Perspektiven auf EU- und NATO-Politik eröffnen. Konkret soll "Brussels Calling" beleuchtem, wie europäische Politik entsteht, und was EU- und NATO-Entscheidungen konkret für die Ukraine bedeuten. Das Format soll nach Angaben der DW Hintergründe erklären, aktuelle Entwicklungen einordnen und den Blick hinter die Kulissen politischer Entscheidungsprozesse in Brüssel öffnen. Moderiert wird das Format von den DW-Korrespondentinnen Xenia Polska und Victoria Vlasenko, die Politikerinnen und Politiker sowie Expertinnen und Experten begrüßen, die Einblicke in die Gestaltung europäischer Politik geben sollen. "So ein Produkt gibt es bisher nicht, und das, obwohl die europäische Integration der Ukraine eine hohe Priorität für die Menschen dort hat", sagt Alexandra von Nahmen, DW Director of Russia and Eastern Europe, über das Podcast-Projekt.