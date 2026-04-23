© RBB/Hannah Lippmann/We Are EraDie Abstimmungsphase für den neuen Deutschen Podcast Award ist gestartet. Bis zum 28. April können Hörerinnen und Hörer in drei Publikumskategorien in den Kategorien "Host(s) des Jahres", "Brand & Branded" sowie "Live-Podcast" ihre Favoriten wählen. Als beste Hosts gehen unter anderem Sara Arslan, Paul Ronzheimer sowie Bill und Tom Kaulitz ins Rennen. Grundlage für das Voting bilden die Shortlists, die von einer über 50-köpfigen Jury aus mehr als 2.000 Einreichungen in 24 Kategorien ausgewählt wurden. Die Auszeichnung in der Kategorie "Brand & Branded" wird übrigens am 6. Mai auf der Bühne des OMR Festivals in Hamburg vergeben. Die eigentliche Verleihung des Deutschen Podcast Awards findet eine Woche später im Großen Sendesaal des RBB in Berlin statt. Insgesamt geht's dann um 21 weitere Kategorien.
Brand & Branded
- "Alles top. Gerne wieder! - Der eBay-Podcast rund um Handel & E-Commerce" von eBay
- "Da sind wir dran, oder?" von der TUI Group
- "Healthwise" von Sunday Natural
- "Basis 108. Der IT-Zukunftspodcast" von der Bechtle AG
- "Mission Energiewende - Der Klima-Podcast" von detektor fm
Host(s) des Jahres
- Lottie – "Plot House"
- Sara Arslan – "Take me Späti"
- Paul Ronzheimer – "Ronzheimer"
- Reece – "Deutschrap rasiert"
- Bill und Tom Kaulitz – "Kaulitz Hills - Senf aus Hollywood"
Live Podcast:
- "Verprügelt mit Drachen" mit Ivan Thieme, Falk Pyrczek & Jonas Imam
- "Schreiben & Schreddern" mit Marc Uwe Kling
- "Plot House" mit Lottie fka Visa Vie
- "Mord auf Ex" mit Leonie Bartsch und Linn Schütze
- "dudes." mit Niklas van Lipzig und David Martin
© ARD / UndoneDie ARD und die Podcast-Firma Undone haben einen neuen True-Crime-Podcast veröffentlicht. In "This is America: Free Luigi" erzählt Host Khesrau Behroz die Geschichte von Luigi Mangione - jenem Mann, der im Dezember 2024 mutmaßlich Brian Thompson, CEO einer der größten Krankenversicherungen der USA, mitten auf der Straße in New York erschossen hat - und später trotzdem unter dem Hashtag #FreeLuigi gefeiert wird. "'This is America' zeigt, was passiert, wenn ein Land so sehr an seinen eigenen Systemen verzweifelt, dass Gewalt als legitimer Ausweg erscheint", sagt Behroz, der in der Vergangenheit schon hinter erfolgreichen Podcasts wie "Cui Bono" oder "SchwarzRotGold: Mesut Özil zu Gast bei Freunden" steht. "Es ist die Geschichte über die Sehnsucht nach jemandem, der endlich aufräumt - und über den Preis, den die Gesellschaft dafür zahlt."
© BertelsmannSchon seit Jahren setzt Bertelsmann auf sein Literaturformat "Das Blaue Sofa" - nicht zuletzt auf Buchmessen und Literaturfestivals. Nun wird es um einen Podcast erweitert: Mit "Das Blaue Sofa - Neue Bücher. Neue Stimmen." soll ab sofort ein ergänzendes Audioangebot entstehen, das auf den Dialog setzt. So sollen etablierte Stimmen und literarische Newcomer miteinander ins Gespräch kommen und über aktuelle Bücher, den Zeitgeist, persönliche Umbrüche und die Themen, die sie literarisch bewegen, sprechen. Die erste Staffel umfasst sechs Folgen und wird von Autor und Literaturvermittler Thomas Böhm moderiert. Gäste sind unter anderem Daniel Donskoy, Martin Suter und Annegret Liepold. "Mit dem Podcast öffnen wir das Blaue Sofa für neue Stimmen und neue Hörgewohnheiten", so Karin Schlautmann, Leiterin der Unternehmenskommunikation von Bertelsmann. "Der direkte Austausch zwischen etablierten Autorinnen und Autoren und literarischen Newcomer schafft spannende Perspektiven auf unsere Gegenwart - und macht Literatur auf eine sehr unmittelbare Weise erlebbar."
© Schlager RadioRBB Media übernimmt künftig die Vermarktung des privaten Schlager Radios, das von radio B2 veranstaltet wird. Kooperation sei dabei der Leitgedanke, sagte RBB-Media-Geschäftsführerin Anja Mellage. "Wir streben die konsequente Zusammenarbeit mit privaten Partnern im Medienmarkt an, um so das duale System gemeinsam zukunftsfähig zu gestalten." Und Tobias Maiwald, Geschäftsleiter Vertrieb, erklärte: "Wir glauben fest an die Zukunftsfähigkeit des Radios. Zugleich öffnen wir unsere Vermarktungskompetenz in Brandenburg gezielt auch für Partner aus dem privaten Bereich und schaffen damit zusätzliche Möglichkeiten für eine starke, gemeinsame Marktbearbeitung." Oliver Dunk, Geschäftsführer von radio B2, betonte: "Gerade angesichts der zunehmenden Dominanz internationaler, insbesondere amerikanischer Plattformkonzerne braucht es starke, regionale Strukturen."