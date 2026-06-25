© JamFMHans Blomberg hat sich in der Primetime des Radios zurückgemeldet: Seit Anfang der Woche moderiert er werktäglich zwischen 5 und 9 Uhr bei Jam FM die "Hans Blomberg Show" beim Berliner Radiosender Jam FM. Er löst dort Erik Aland ab, Co-Host der Morningshow bleibt weiter Masha. Ein Neuzugang ist Blomberg für den Sender dabei nicht, denn schon 2024 kam er zum Sender - allerdings mit einer XXS-Show, die um 18 Uhr lief und nur je eine Minute dauerte. Blomberg erreichte vor allem als "Morgenhans" von bigFM größere Bekanntheit, 2013 wechselte er zum RTL Audio Center Berlin und war mehrere Jahre bei 104.6 RTL am Nachmittag zu hören. Zuletzt gab es auch Spekulationen, dass er dort Arno Müller bei der Morgenshow ablösen könnte, dort fiel die Wahl stattdessen aber auf Jan Lohan.
© MDRLaut der Funk-Analyse Bayern haben in diesem Jahr erstmals mehr Leute Radio auf digitalem Weg gehört als über UKW. Die UKW-Nutzung geht schon seit vielen Jahren deutlich zurück, an einem durchschnittlichen Tag hörten demnach nun noch 45,2 Prozent der bayerischen Bevölkerung über 14 Jahren Radio via UKW (-1,8 Prozentpunkte). Über digitale Empfangswege waren es hingegen 48,1 Prozent (+1,9 Prozentpunkte). Hier werden DAB+, Internet, Kabel und Satellit zusammengenommen, die letzten beiden spielen aber kaum eine Bedeutung. Und es ist auch nicht der Empfangsweg Internet, der in den letzten Jahren so starkes Wachstum verzeichnte: In den letzten fünf Jahren wuchs hier die Tagesreichweite nur moderat von 16,8 auf 18,5 Prozent. Das große Wachstum kommt aus der steigenden DAB+-Nutzung, die seit 2021 von 26,6 auf 35,2 Prozent Tagesreichweite wuchs. (Falls Sie nun zusammengerechnet haben und auf in Summe höhere Werte kommen: Wer Radio sowohl über Internet als auch DAB+ empfängt, wird natürlich nur einmal als Digital-Hörer erfasst). In Summe blieb die Tagesreichweite des Mediums Radio mit 76,7 Prozent annähernd konstant im Vergleich zum Vorjahr, nachdem in den Vorjahren noch deutliche Rückgänge verzeichnet wurden. Damit hört also immer noch mehr als drei Viertel der Über-14-Jährigen an einem normalen Tag Radio.
© BR/Raphael KastUnter den Sendern verteidigt Bayern 1 seine Stellung als reichweitenstärkster Sender in Bayern mit einer Tagesreichweite von 23,9 Prozent - was allerdings einem Rückgang um 1,6 Prozentpunkte entsprach. Die Lokalprogramme kommen zusammengenommen bayernweit auf eine Tagesreichweite von 21,8 Prozent (-0,5), Antenne Bayern legte wieder leicht um 0,2 Prozentpunkte auf 19,6 Prozent zu und baute damit seinen Vorsprung auf den öffentlich-rechtlichen Konkurrenten Bayern 3 aus, der sich mit 14,8 Prozent Tagesreichweite zufrieden geben musste (-1,1) Auch Bayern 2 und BR24 verloren an Reichweite - insgesamt also kein Ruhmesblatt für den Bayerischen Rundfunk. Die Hördauer über alle Programme blieb mit 203 Minuten täglich im Vergleich zum Vorjahr konstant, auch wenn der BR hier über drei Minuten einbüßte.
© BB RadioBB Radio überarbeitet den Samstagmorgen bzw. -vormittag: Zwischen 7 und 12 Uhr läuft dort künftig "Ida und Krause - Die neue BB Radio-Samstag-Morgenshow". Ida Bosse-Plois moderiert auch unter der Woche vormittags bei BB Radio, bei Krause handelt es sich um Daniel "Tattoo" Krause, den wohl bekanntesten Tätowierer Berlins. Weil die beiden häufig nicht einer Meinung seien, solle eine "ebenso unterhaltsame wie erfrischende Mehr-Generationen-Show, die Klischees mal charmant widerlegt und mal genüsslich bestätigt" entstehen. Programmchef Hannes Gregor sagt: "Unsere Hörerinnen und Hörer kennen Ida bereits vom BB Radio-Vormittag mit ‚Ida bei der Arbeit‘. Mit Tattoo Krause bekommt sie jetzt einen Partner an die Seite, der genauso authentisch, spontan und meinungsstark ist wie sie. Die beiden kommen aus unterschiedlichen Lebenswelten und betrachten viele Themen aus völlig verschiedenen Perspektiven. Daraus entstehen die Momente, die man nicht planen kann: ehrlich, überraschend, manchmal kontrovers und oft einfach sehr lustig – eben Entertainment pur. Das macht ‚Ida und Krause‘ zu einer ganz besonderen Wochenendshow."
© Radio TeddyDer Kinder- und Familiensender Radio Teddy hat in Hamburg das Rennen um die UKW-Frequenz 98,1 MHz gemacht. Insgesamt hatten sich zehn Anbieter um die im März ausgeschriebene UKW-Frequenz beworben, im Einzelnen BigFM, Caravan.fm, EgoFM, FluxFM, Kiss FM, Metropol FM, Pure FM, Radio Reeperbahn sowie The Wolf Hamburg. Der Medienrat der MA HSH stimmte aber letztlich einmütig für Radio Teddy, das auch schon via DAB+ verbreitet wird. Der Medienrats-Vorsitzende Sebastian Schulze sagt: "Radio Teddy zeigt, wie qualitativ hochwertige und altersgerechte Inhalte für ein junges Publikum gestaltet werden können. Mit der Verbindung aus Erklärformaten, Wissensvermittlung, Unterhaltung und Mitmachangeboten schafft der Sender einen Raum, in dem Kinder Medien selbständig und sicher entdecken können und fördert damit ihre Entwicklung zu kompetenten Mediennutzer:innen."
© Radio BOBDer Rock-Musiker Bryan Adams hat nun seine eigene Radiosendung: In der "Bryan Adams Radio Show" präsentiert er persönliche Lieblingssongs, erzählt Geschichten aus mehr als vier Jahrzehnten Rockgeschichte und gewährt Einblicke in sein Musikerleben. Bereits seit April ist das Format bei Radio C Luxembourg zu hören, nun ist mit Radio BOB! auch ein deutscher Partner hinzu gekommen. Die dreistündige Sendung läuft dort seit vergangener Woche immer dienstags ab 21 Uhr und hat die Classic-Rock-Sendung abgelöst.
© SWRMit "Wo ist Sanelas Schwester?" veröffentlicht der SWR ab dem 24. Juni eine sechsteilige investigative Podcast-Serie in ARD Sounds. Im Mittelpunkt steht die Geschichte von Sanela, deren Schwester 1985 im damaligen Jugoslawien kurz nach der Geburt für tot erklärt wurde. Die Familie hat das Baby jedoch nie gesehen und zweifelt bis heute an den offiziellen Angaben. Die Journalistinnen Judith Brosel und Kirsten Tromnau begleiten Sanela auf der Suche nach Antworten und reisen dafür an den Ort, an dem die Geschichte begann - wo sie auf weitere verzweifelte Eltern aus dem ehemaligen Jugoslawien stoßen, die ebenfalls ihre Kinder suchen.
© F. ThenFood-Expertin Felicitas Then startet den neuen Podcast "Brot & Austern", in dem sie der Frage nachgeht, welche Gastro-Trends gekommen sind um zu bleiben und welche direkt wieder in dei Tonne können. Darüber will sie in jeder Folge mit einem spannenden Kopf aus der erweiterten Gastro-Szene diskutieren. In der ersten Folge ist das der DJ Alle Farben, der nicht nur erfolgreicher DJ, sondern auch leidenschaftlicher Hobbykoch ist. Gemeinsam werfen sie einen Blick hinter kulinarischen Kulissen der Festival-Welt. Weitere Gäste sind die Food-Bloggerin Sissi Chen, mit der sie über chinesische Küche spricht. Weitere Themen sind Catering und die Bedeutung von Michelin-Sternen. Die Foglen erscheinen jeden zweiten Montag auf allen Podcast-Plattformen, als Video-Podcast auch auf ihrem YouTube-Kanal. "Meine Gedanken kreisen den ganzen Tag nur um das Thema Essen und die Trends dahinter. Auf meinen Reisen sehe ich, was trendy ist und wie die Gastroszene morgen aussehen könnte. Dieses Wissen möchte ich nun mit meinen Zuhörenden teilen und mit meinen tollen Gästen diskutieren", so Felicitas Then.
© FunkeNeuer Herr über die Funke-Lokalradios in NRW: Sebstian Schulte übernimmt zum 1. Juli die Geschäftsführung von Westfunk, der Servicegesellschaft der elf Lokalradios (u.a. Radio Essen, Radio Bochum, Radio K.W. oder Radio Sauerland) sowie auch der einzelnen Funke-Betriebsgesellschaften. Er tritt damit die Nachfolge von Axel Schindler, an, der auf eigenen Wunsch als Geschäftsführender Redakteur zur "WAZ" wechselt. Schulte ist seit 2008 fur Funke tätig und war zuletzt Marketing-Chef und Prokurist der Westfunk. In den letzten Jahren entwickelte er mit seinem Team unter anderem den gemeinsamen Sender-Relaunch mit dem Markenclaim "So klingt zu Hause". "Sebastian Schulte hat Audio von der Pike auf gelernt. Er hat erst die redaktionelle und dann die vertriebliche Seite des privaten Audiomarktes in NRW kennengelernt. Ich freue mich sehr, dass er seine Leidenschaft für das Audiogeschäft ab sofort mit der Verantwortung für die Weiterentwicklung unserer Radiomarken verbindet", sagt Thomas Kloß, Verlagsgeschäftsführer der FUNKE Regionalmedien in NRW.