© Antenne BayernDie Antenne Bayern Group hat den eigentlich für diesen Mittwoch geplanten Start ihres neuen Senders Chillout Antenne Bayern via DAB+ kurzerhand verschoben. Man nehme sich "bewusst noch etwas Zeit für das Feintuning", erklärte das Unternehmen und stellte einen Start am kommenden Dienstag in Aussicht. Statt des geplanten Musikprogramms läuft bis dahin zunächst noch eine Warteschleife. Hintergrund ist ein beauftragter Musiktest, bei dem sich ergeben hat, "wie unterschiedlich die Erwartungen innerhalb der jungen Zielgruppe" sind. "Während viele Frauen eher melodische Dance-Sounds bevorzugen, wünschen sich Männer häufiger entspannte Deephouse-Klänge", heißt es zur Erklärung. Die Erkenntnisse sollen nun in die finale Playlist einfließen - was offenbar noch ein paar Tage Zeit in Anspruch nimmt. "Dass wir einen Sendestart verschieben, ist für Antenne Bayern eher ungewöhnlich", räumte Jan Roth, Projektleiter von Chillout Antenne Bayern, ein. "Aber bei einem neuen Musikprogramm zählt am Ende nur eine Frage: Fühlt es sich richtig an? Deshalb nehmen wir uns noch ein paar Tage Zeit und stimmen den Sound für Bayern ganz bewusst nach den aktuellen Erkenntnissen ab. Denn Bayern chillt nun mal anders als Brandenburg."
© RTLVeränderungen gibt es dieser Tage bei RTL Radio: Dort hat der Claim "Deutschlands Hit-Radio" seit Beginn der Woche ausgedient. Stattdessen will man bundesweit fortan auf "Feel Good Music" setzen - und auf eine stärkere Verknüpfung mit dem TV-Programm, wie von Barbara Salesch oder Frauke Ludowig eingesprochene Einspieler nahelegen. Der komplette Neustart ist dann für den 3. August geplant, wenn es wohl auch moderierte Sendestrecken geben soll. Dazu gehört eine neue Morgensendung, deren Moderation Simon Kober übernehmen wird, der schon lange bei 104.6 RTL zu hören ist. Noch will sich RTL aber nicht allzu sehr in die Karten blicken lassen. "Die Umbenennung ist Teil einer größeren Weiterentwicklung des Angebots", erklärte ein Sprecher von RTL Deutschland gegenüber DWDL.de. "Weitere Details stellen wir zum Start des neuen Programms am 3. August 2026 vor. Bis dahin bitten wir noch um etwas Geduld."
© DeutschlandfunkSchon seit einiger Zeit steht eine umfassende Programmreform beim Deutschlandfunk im Raum, zuletzt hatten wir an dieser Stelle darüber berichtet, dass einige Mitarbeitende angesichts der bevorstehenden Veränderungen um ihre Jobs fürchten. Nun hat das Unternehmen seine Pläne konkretisiert. So soll das neue Sendeschema ab dem 30. November dieses Jahres greifen. So will man künftig zur vollen Stunde mit seinen zehnminütigen Nachrichten "mehr Raum für Themenvielfalt" bieten. Die Infosendungen am Morgen starten künftig ab 6 Uhr und werden bis 10 Uhr verlängert (bislang 5 bis 9 Uhr). Die Informationen am Abend sind künftig bereits ab 17 Uhr zu hören und damit eine Stunde früher als bislang. Mit der Reform soll auch die Hintergrundberichterstattung gestärkt werden, dreimal am Tag wird es künftig halbstündige Sendungen geben, die ein Thema oder eine Fragestellung in den Mittelpunkt stellen. Darüber hinaus will man einen Schwerpunkt auf den Bereich Dialog legen, im Programm gibt’s daher künftig werktags ab 10 Uhr das neue Format "Im Dialog" zu hören. Hier wird mit der Expertise der Fachredaktionen und im Kontakt mit dem Publikum ein Tagesthema erörtert - damit setzt der Deutschlandfunk nach eigenen Angabe eine Vorgabe aus dem Reformstaatsvertrag um. Generell sollen digitale und lineare Angebote künftig immer zusammen entwickelt und verbreitet werden.
© RNDDas RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND) hat unter dem Titel "Wenn Sie wüssten..." einen neuen Politik-Podcast gestartet, in dem der Dokumentarfilmer Stephan Lamby ab sofort jeweils dienstags wahlweise mit RND-Chefredakteurin Eva Quadbeck und der stellvertretenden Berliner Büroleiterin Kristina Dunz spricht. Gemeinsam wollen sie erzählen, "wie das politische Geschäft hinter den Kulissen funktioniert", und zwar "kritisch, hartnäckig und fair", wie es heißt. Entwickelt wurde der Podcast von den drei Autoren in Zusammenarbeit mit der RND Fortis, die das Zukunftsgeschäft der Mediengruppe aufbaut. "In 'Wenn Sie wüssten…' können sie wie niemand anderes erzählen, wie politische Entscheidungen eigentlich entstehen", so Geschäftsführerin Lina Timm über das Trio. RND-Chefredakteur Sven Oliver Clausen: "'Wenn Sie wüssten...' ist ein Produkt für Menschen, die sich hintergründig informiert ihre eigene Meinung bilden wollen."
© Flow MediaDer Podcast "Glow Up You Life" mit "Punkt 12"-Moderatorin Katja Burkard geht weiter. Nachdem das Format im Herbst 2025 zunächst gemeinsam mit dem Beauty-Unternehmen Glow25 an den Start ging, erscheint die Fortsetzung nun als eigenständige Produktion unter dem Dach der Produktionsfirma Flow. Die neuen Folgen erscheinen jeweils montags, als Video-Podcast gibt's "Glow Up You Life" zudem bei Spotify und YouTube zu sehen. "Ich freue mich sehr, dass 'Glow Up You Life' jetzt als Flow Original weitergehen kann", sagt Burkard. "Dieser Podcast liegt mir wirklich am Herzen und ich bin dankbar, diesen Weg gemeinsam mit dem Flow-Team zu gehen." Als Gäste der neuen Staffel sind unter anderem Sängerin Patricia Kelly, die ehemaligen Grünen-Chefin Ricarda Lang und die frühere Sportmoderatorin Ulrike von der Groeben mit dabei. Erklärte Zielgruppe des Podcasts sind Frauen über 40. "Wir zeigen, dass man mit dem richtigen Thema und dem richtigen Gesicht eine Zielgruppe erreicht, die die Medienbranche viel zu lange übersehen hat", so Sabrina Andorfer, Head of Audio & Podcast bei der Flow Media Company.
© SpringerDie "Gründerszene" hat eine zweite Staffel ihres "Cashburners"-Podcasts gestartet. Nachdem sich die erste Staffel mit Aufstieg und Fall des einstigen Liefer-Riesen Gorillas beschäftigte, wird nun "Die Lilium-Story" erzählt. So soll der Podcast nachzeichnen, wie vier Ingenieure aus Bayern mit Milliarden ausgestattet und zu den neuen Überfliegern der deutschen Wirtschaft erklärt wurden - und dann doch scheiterten. Konkret erzählen die "Gründerszene"-Journalistinnen Kim Torster und Nicole Plich in sechs Folgen die Geschichte des Münchner Flugtaxi-Startups Lilium. Die ersten beiden Folgen stehen bereits zum Abruf bereit, danach geht es jeden Dienstag mit einer neuen Folge weiter.