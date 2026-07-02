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Diehat eineihresgestartet. Nachdem sich die erste Staffel mit Aufstieg und Fall des einstigen Liefer-Riesen Gorillas beschäftigte, wird nunerzählt. So soll der Podcast nachzeichnen, wie vier Ingenieure aus Bayern mit Milliarden ausgestattet und zu den neuen Überfliegern der deutschen Wirtschaft erklärt wurden - und dann doch scheiterten. Konkret erzählen diein sechs Folgen die Geschichte des Münchner Flugtaxi-Startups Lilium. Die ersten beiden Folgen stehen bereits zum Abruf bereit, danach geht es jeden Dienstag mit einer neuen Folge weiter.