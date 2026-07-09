© RTLNach rund sieben Jahren machen Sandra Safiulov und Luca Scharpenberg, besser bekannt unter ihren Namen Selfiesandra und Laserluca, Schluss mit ihrem gemeinsamen Podcast. In einem Video haben beide das Ende von "Dick & Doof" für den 5. August angekündigt. Die Entscheidung stehe demnach schon seit ein paar Monaten fest, die Entwicklung have sich aber sogar schon vor ein paar Jahren angebahnt. "Dick & Doof" war vor drei Jahren von Spotify zu RTL+ gewechselt. Damit habe das Ende aber nichts zu tun. Vielmehr sei letztlich die räumliche Distanz entscheidend gewesen. Es habe "zeitlich nicht mehr gepasst" und mache "halt irgendwie auch keinen Sinn, wenn wir an einem Tag drei Folgen aufnehmen. So hat es auch irgendwie keinen Spaß mehr gemacht, muss man ja auch ehrlich so sagen". Immerhin: Bis zum Jahresende sollen nach und nach noch einige "Special-Folgen" veröffentlicht werden, die es so noch nie zu hören gab.
© NDRWenige Wochen vor dem Wacken-Festival ist ein neuer NDR-Podcast gestartet, der sich mit dem Open Air befasst. In "Wem gehört Wacken? Metal, Mythos, Millionen" erzählt Journalistin Maja Bahtijarević ab sofort in sechs Folgen die Geschichten hinter dem Mythos Wacken. So sei aus dem Dorfprojekt längst eine internationale Marke geworden. Hinter dem Festival stehen inzwischen Strukturen, die bis zu einem US-Finanzinvestor reichen. Bahtijarević spricht dafür mit Menschen, deren Namen in vielen Wacken-Erzählungen kaum vorkommen, obwohl sie die Entwicklung des Festivals entscheidend mitgeprägt haben. "Bei der Frage denkt man fast automatisch ans Festival. Nicht an den Ort und die Menschen, die hier leben“, sagt die Journalistin. „Dabei hieß Wacken schon Wacken, bevor die erste Band hier lebte."
© NDR/Sesame Workshop/Niklas KuschAm Mittwoch ist die erste Folge eines neuen Video-Podcasts mit der aus der "Sesamstraße" bekannten Figur Elmo gestartet. Unter dem Titel "Elmo - und Du so?" soll er künftig prominente Gäste zum Reden bringen. Zu seinen ersten Podcast-Gästen gehört "Tagesschau"-Sprecherin Susanne Daubner. Darüber hinaus sind auch Musiker Max Mutzke, Moderatorin Evelyn Weigert und Journalistin Linda Zervakis zu Gast. Sükrü-Can Fener erklärt Elmo außerdem ernste Witze. Der Video-Podcast steht in der ARD-Mediathek und bei ARD Sounds zum Hören und Sehen bereit.
© Audiotainment SüdwestJost Wenzel ist neuer Programmchef von Radio Regenbogen. Der 53-Jährige folgt auf Daniel Stupp, der Audiotainment Südwest "aufgrund unterschiedlicher Auffasugen über die künftige strategische Ausrichtung" des Senders verlassen habe, wie das Unternehmen mitteilte. Zuletzt war Wenzel als Radio & Audio Consultant tätig, davor verantwortete er als Programmchef das Programm von R.SA und war von 2006 bis 2022 im RTL Audio Center Berlin Leiter On Air Promotion für die Programme 104.6 RTL, Jam FM und RTL Radio. "Seine Erfahrung, seine Kreativität und seine Leidenschaft für starke Audio-Marken werden wichtige Impulse für die weitere Entwicklung von Radio Regenbogen setzen", sagte Kai Fischer, Vorsitzender der Geschäftsführung bei Audiotainment Südwest. Wenzel erklärte, er wolle auf ein Programm setzen, "das auch 2026 und in den kommenden Jahren zeitgemäß, relevant und klar positioniert ist und die Menschen in Baden-Württemberg und der Pfalz jeden Tag wieder neu begeistert".