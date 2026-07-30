© WDR/Lena HecklNach mehr als zehn Jahren geht die gemeinsame Nachmittagsshow von Matthias Kammel und Ron Kühler bei 1Live zu Ende. Die aktuelle Woche wird die letzte sein, in der die beiden gemeinsam zu hören sein werden. "Wir entwickeln unsere Formate laufend weiter, um veränderte Hörgewohnheiten zu adressieren und den Nutzerinnen und Nutzern neue Perspektiven zu bieten. Das bedeutet auch, dass wir uns immer wieder von Formaten und Moderatorinnen und Moderatoren verabschieden", erklärte der Sender. Eine Instagram-Story von Matthias Kammel legt indes nahe, dass der Abschied nicht freiwillig erfolgt ist. Über konkrete Neuerungen am 1Live-Nachmittag hat der Sender indes nicht informiert. So werden in der kommenden Woche etwa Julian Ferber und Mitja Rybienski gemeinsam auf Sendung gehen.
© RTL / Annette KorollDas national verbreitete RTL Radio wird ab dem kommenden Montag bekanntlich mit einem Relaunch aufwarten. Nina Gerhardt, CEO von RTL Radio Deutschland, hat im DWDL.de-Interview nun weitere Details dazu genannt. Konkret soll der Sender neuerdings als RTL Radio Feel Good Music positioniert werden und sich an einem Musikformat orientieren, "das es in UK und den USA schon lange im nationalen Radio gibt", wie sie sagte. "Das verbinden wir mit der positiven Entertainment-Welt von RTL, die wir damit erstmals bundesweit ins Radio bringen. Im Zuge dessen übernehmen wir den berühmten Dreiklang, setzen auf Patrick Linke als Station Voice und werden Personalitys und Formate, die man aus dem Fernsehen kennt, auch im Radio abbilden." Ziel sei es, ein Angebot zu schaffen, "das die große Stärke von RTL nutzt". Konkret soll es künftig etwa eine Radio-Version der "Ultimativen Chartshow" mit Oliver Geissen zu hören geben, aber auch "radiogerechte Versionen der RTL-'Punkt'-Sendunge sowie 'Exclusiv'". Das gesamte Interview lesen Sie hier.
© Sky / Christian SteinbrennerSky Sport Austria startet im September einen neuen Podcast mit Dietmar Hamann und Marko Stankovic, die bekanntlich als Fußball-Experten für Sky in Deutschland und Österreich arbeiten. Der Video-Podcast wird demnach unter dem Titel "Hamann & Stankovic" wöchentlich im komplett neu gestalteten Studio von Sky Österreich am Wiener Handelskai aufgezeichnet und soll auch auf skysportaustria.at sowie dem YouTube-Kanal von Sky Sport Austria zu sehen sein. Weil das Format potenziell auch für deutsche Fans von Interesse sein könnte, soll der Talk aber jenseits der Landesgrenzen zu sehen und zu hören sein, teilte der Sender mit. "Wir sind überzeugt, dass wir mit Didi Hamann und Marko Stankovic unser Podcast-Dreamteam gefunden haben", sagte Uwe König, Vice President Editorial Sports bei Sky Österreich. "Didi ist meinungsstark, ungefiltert, einer, der gar nicht anders kann als Klartext zu sprechen - Marko ist äußerst kompetent, sprachgewandt und sympathisch. Schon als sie zum ersten Mal im Sky Champions League-Studio zusammentrafen, hat man gemerkt, dass zwischen den beiden die Chemie stimmt."
© Spotify / Marie StaggatZum Auftakt nach der Sommerpause hat Spotify eine Mini-Dokumentation veröffentlicht, die Einblicke hinter die Kulissen des True-Crime-Podcasts "Mordlust" liefern soll. Der Film begleitet Paulina Krasa und Laura Wohlers während ihrer Ausgabe des Spotify Legends Club im Funkhaus Berlin. Neben den Hosts lässt die Mini-Dokumentation außerdem Freundinnen und Freunde, Wegbeleiter und das Team hinter dem Format zu Wort kommen. Anlass war die Live-Aufnahme von "Mordlust" am 15. Juli. Diese Live-Episode ist nun ebenso erschienen wie die Dokumentation über den Podcast, der seit 2018 erscheint.