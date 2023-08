am 24.08.2023 - 11:23 Uhr

© Studio Bummens/Joseph Strauch © Studio Bummens/Joseph Strauch und in diesem soll sich alles um Fußball drehen. Die erste Folge ist am Dienstag erschienen und der Dienstag soll nun jeder Woche der Tag werden, an dem es Nachschub gibt. Produziert wird der Podcast von Studio Bummens. Über das Runde Leder sprechen darin auch "fünf gute Freunde" im Wechsel über das Geschehen auf dem Rasen. Dazu gehören der Fußballer Christoph Kramer, Ex-Profifußballerin und Expertin Turid Knaak, Kaiserslautern-Profi Terrence Boyd, Redaktionsleiter Gregor Ryl sowie Sportmoderatorin Jana Wosnitza. "Ich werde ̧ber alles reden, das mich zum Thema interessiert. Es muss auch nicht immer wochenaktuell sein. Taktik, Fankultur, Legenden, ein Gespräch mit einem Spieler, Berater, Fan oder Funktionär. Alles ist möglich", sagt Schmitt.