© WDR

© Audiotainment Südwest

Podcast-MA 2/2024

Downloads

02/24 Downloads

01/24 +/- Neue Folgen

(Vormonat) Was jetzt? 8.008.025 6.635.003 +20,7 % 58

(60) Mordlust 5.448.822 4.325.877 +26,0 % 5

(3) Verbrechen 5.087.015 4.464.379 +13,9 % 2

(2) Mord Auf Ex 4.066.165 4.213.315 -3,5 % 4

(4) Baywatch Berlin 3.911.560 3.225.343 +21,3 % 4

(2) Apokalypse & Filterkaffee 3.514.164 3.792.776 -7,3 % 29

(29) Die Nervigen 3.247.528 3.533.942 -8,1 % 4

(4) Lanz & Precht 3.234.699 3.403.967 -5,0 % 4

(4) Verbrechen von nebenan: True Crime aus der Nachbarschaft 2.397.362 2.655.471 -9,7 % 3

(3) Geschichten aus der Geschichte 2.359.536 2.584.044 -8,7 % 5

(5) SWR2 Wissen 2.310.626 2.471.108 -6,5 % 30

(34) Weird Crimes 2.215.842 1.652.699 +34,1 % 2

(0) Morning Briefing 1.977.852 2.062.990 -4,1 % 21

(22) Aktenzeichen XY… Unvergessene Verbrechen 1.700.357 1.634.961 +4,0 % 2

(3) Auf den Punkt 1.700.320 1.952.184 -12,9 % 24

(26) Alles auf Aktien 1.610.115 1.637.391 -1,7 % 25

(26) 11KM: der tagesschau-Podcast 1.497.263 862.080 +73,7 % 22

(14) Sunset Club 1.456.920 445.562 +227,0 % 5

(0) Mit den Waffeln einer Frau 1.355.163 1.542.093 -12,1 % 5

(5) Die Lage 1.245.986 1.307.237 -4,7 % 46

(48) Quarks Daily 1.197.688 1.222.377 -2,0 % 25

(26) Zum Scheitern Verurteilt 1.161.950 1.345.721 -13,7 % 7

(8) Aha! Zehn Minuten Alltags-Wissen 1.140.802 1.125.460 +1,4 % 13

(14) Copa TS 1.086.436 814.773 +33,3 % 4

(3) Psychologie to go! 1.084.936 1.232.640 -12,0 % 4

(4)

Der Podcast "Was jetzt?" hat im Februar massiv zulegen können. Die Zahl der Downloads stieg um 20 Prozent auf mehr als acht Millionen an. Dahinter folgen mit "Mordlust", "Verbrechen" und "Mord auf Ex" gleich drei True-Crime-Podcasts. Zulegen konnte auch "Baywatch Berlin", allerdings ist das Plus vor allem mit der gestigenen Anzahl an Ausgaben im Vergleich zum Januar zu erklären. "Apokalypse & Filterkaffee" büßte dagegen - trotz gleichgebliebener Folgenzahl - im Februar über sieben Prozent ein, spielt aber natürlich trotzdem in den Podcast-Chart weiterhin vorne mit

© George Delanoff/Bearbeitung: HR

© MDR

© Wondery

© Zeit Online