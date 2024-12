© Sat.1

In Österreich wird an einer neuen Regierung gearbeitet, die Verhandler sprechen auch über Medienthemen - und vor allem den ORF. "The Biggest Loser" wandert derweil von Sat.1 zu Puls 4, der ORF erleidet eine juristische Schlappe und bei ServusTV ist eine neue Krimireihe gut gestartet.