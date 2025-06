© Parlamentsdirektion/Thomas Topf Andreas Babler

In Zentrum der Debatte stand nicht ein einziges Medium, sondern mehrere. Kritik an der Art der Berichterstattung gab es einerseits an Boulevardmedien wie "Kronen Zeitung" und oe24.at, aber auch der rechte Verschwörungssender Auf 1 wurde kritisiert, weil er teilweise Videos des Amoklaufs zeigte und dazu noch mit dramatischer Musik unterlegte. Das Nachrichtenmagazin "Profil" veröffentlichte unter dem Titel "Daheim beim Attentäter" eine Geschichte und verteidigte die Vorgehensweise später. Der ORF hat zwar auf Bewegtbilder verzichtet, die während des Amoklaufs aufgenommen worden sind, aber auch der öffentlich-rechtliche Rundfunk stand in der Kritik. In einer Nachrichtensendung wurden Aufnahmen vom Wohnhaus des Attentäters gezeigt, kurz darauf entfernte man sie aus der Mediathek, da offenbar auch eine Hausnummer zu erkennen war. Der ORF sprach bereits von einem Fehler.

© ORF/Thomas Ramstorfer

© ORF/Roman Zach-Kiesling

© ORF/Roman Zach-Kiesling Roland Weißmann

© Chobe / photocase.com