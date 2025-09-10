© ORF/Hans Leitner

Der ORF hat sein Programm für die kommenden Wochen und Monate vorgestellt. Zuletzt gab es aber auch Verwirrung um die Zukunft von "Willkommen Österreich". Außerdem: ORF und ServusTV teilen sich Fußballrechte. Der Salzburger Sender feierte am Wochenende zudem seinen erfolgreichsten Tag des Jahres.