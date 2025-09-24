© ORF/Günther Pichlkostner

Der ORF beendet die Zusammenarbeit mit Thomas Brezina, der viele Jahre lang Kinderformate für den Sender produziert hatte. Brezinas Produktionsfirma wird deshalb dicht gemacht. Und bei der FPÖ wittern sie einen Skandal - kennen sich aber entweder nicht aus oder setzen auf ganz billigen Populismus.