© ARD / Auf 1

Die ARD sah eine zu große Ähnlichkeit zwischen dem eigenen und dem Logo des rechtsextremen Portals Auf 1. Nun steht fest: Das Verfahren ist vom Tisch, beide Logos bleiben. Außerdem: Dichand darf "Kronen Zeitung" übernehmen und Servus TV jubelt über Rekordmonat.