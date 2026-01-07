© IMAGO/Panthermedia / ORF / ServusTV / P7S1P4 / oe24

Die Bilanz des Jahres 2025 fällt für viele Sender gut aus: Der ORF erreichte das stärkste Jahr seit 2021, für ServusTV lief es überhaupt nur einmal besser seit dem Sendestart. Ein Dämpfer kommt aber von der Politik: Der Film- und Serienfördertopf Fisa+ fällt 2026 deutlich kleiner aus.