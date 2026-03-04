© Adam Jeffrey, CNBC

Lange war Martijn van Hout Geschäftsführer von Canal+ in Österreich, nun hat er das Unternehmen verlassen. Außerdem: Die genaue Aufstellung des deutschsprachigen CNBC-Ablegers. Und der ORF-Betriebsrat zieht vor den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte.