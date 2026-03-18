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Die Weißmann-Seite schildert in der Stellungnahme dann auch ihre Sicht auf die Dinge: Der Ex-ORF-Chef habe mit der betroffenen Mitarbeiterin seit Ende 2019 eine private Beziehung gehabt, damals sei er weder Generaldirektor noch der Vorgesetzte der Frau gewesen. Die Beziehung habe als eine Art "emotionale Affäre" begonnen. Es sei in beidseitigem Interesse zu gemeinsamen Essen, Laufausflügen, Besuchen zu Hause und immer wieder zu regem Austausch per Telefon und Chats gekommen. "Dabei wurden wechselseitig und einvernehmlich auch intime und höchstpersönliche Nachrichten ausgetauscht." 2021 sei die Beziehung abgekühlt. Im Oktober 2022 soll die Frau wieder Interesse gezeigt haben, nach einem von der Frau initiierten "romantischen Essen" sei es auch zu "einvernehmlichem physischen Kontakt" gekommen. Kurz danach soll sich die Frau wieder zurückgezogen haben. Entsprechende Telefonate sollen von der Frau mitgeschnitten worden sein. Danach habe es noch hin und wieder Kontakt gegeben. Noch 2025 soll die Frau Weißmann zum Geburtstag gratuliert haben, Spannungen habe es keine gegeben. Weißmann, so die Darstellung seiner Anwälte, habe die private Beziehung "niemals mit seiner Stellung als Generaldirektor in Verbindung gebracht". Die Tätigkeit der Mitarbeiterin beim ORF sei während der gesamten Zeit niemals Thema zwischen ihr und ihm gewesen und es habe auch niemals eine Form der Druckausübung oder eines Machtmissbrauchs gegeben.

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