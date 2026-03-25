© ORF/Roman Zach-Kiesling

Die Krise im ORF sorgt nun auch für deutliche Kritik am Stiftungsrat, allen voran der Vorsitzende Heinz Lederer steht im Kreuzfeuer. Außerdem: Neuigkeiten zum ESC, hohe Quoten für den "Alpentod"-Krimi bei ServusTV und die Zahlen zum "Braunschlag"-Comeback.