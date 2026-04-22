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Was ist sonst noch passiert?

Fernab der Dramen, die sich aktuell im und um den ORF herum abspielen, dreht sich die österreichische Medienwelt aber natürlich weiter. Andere Sender oder Initiativen stehen aktuell aber längst nicht so sehr im Fokus, wie sie es sonst vielleicht tun würden. Wirtschaftsminister Wolfgang Hattmannsdorfer hat jetzt ein Filmabkommen unterzeichnet, um indische Produktionen nach Österreich zu holen. Hattmannsdorfer besiegelte die neue Zusammenarbeit vergangene Woche in Neu-Delhi zusammen mit seinem indischen Amtskollegen. "Mit diesem Abkommen öffnen wir Österreich als Drehstandort für einen der größten Filmmärkte der Welt. Wir holen mehr internationale Produktionen nach Österreich, stärken unsere Kreativwirtschaft und positionieren Österreich gleichzeitig als Film-, Kultur- und Tourismusstandort. Gleichzeitig öffnen wir auch die Tür für die österreichische Filmbranche in Indien und bieten neue Chancen", so Hattmannsdorfer. Der Plan der Politik: Österreichische und indische Produzenten können künftig gemeinsam Projekte realisieren. Dabei teilen sie sich Finanzierung, Risiko und kreative Verantwortung - sowie das gemeinsame Eigentum an den Rechten. Zudem erhalten Produktionen Zugang zu Förderinstrumenten in beiden Ländern.