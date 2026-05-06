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Das Bundesverwaltungsgericht sieht in einigen Aussagen des ehemaligen ServusTV-Chefs Ferdinand Wegscheider einen Verstoß gegen das Objektivitätsgebot. Außerdem: Rücktritt im ORF-Stiftungsrat, ESC-Austragungsort abgeriegelt und Kids-Ableger für das Quiz "Smart10".