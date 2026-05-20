Als die Österreichische Fußball-Bundesliga und Sky im September des vergangenen Jahres doch noch eine Einigung in Sachen Übertragungsrechte verkündeten, schien es, als würde alles seinen gewohnten Gang gehen. Im zweiten Anlauf waren sich die Parteien einig geworden, Sky bleibt bis zum Ende der Saison 2029/30 der mit Abstand wichtigste Partner der Liga und wird in dieser Zeit einen Großteil der Spiele live und exklusiv übertragen - dafür zahlt Sky dem Vernehmen nach deutlich weniger als bislang. In einer ersten Runde lehnte die Liga ein Sky-Angebot noch ab und drohte mit einer Selbstvermarktung der Spiele über einen eigenen (noch nicht vorhandenen) Streamingdienst. Dazu kommt es nun nicht. Wenn die neue Rechteperiode ab dem Spätsommer startet, stehen aber trotzdem größere Veränderungen in der Sky-Berichterstattung an.

So wurde jetzt bekannt, dass Sky Österreich seine Bundesliga-Berichterstattung künftig nicht mehr aus den Wiener Auhof Studios fahren wird, das hat der Sender gegenüber der Tageszeitung "Kurier" bestätigt. Gegenüber DWDL.de teilt eine Unternehmenssprecherin mit: "Die Verträge mit technischen Dienstleistern laufen bei uns grundsätzlich parallel zu den Lizenzrechten. Daher läuft auch die Vereinbarung rund um die Auhof Studios planmäßig aus. Größere Leistungen schreiben wir regelmäßig neu aus." Seit 2014 kam die Rahmenberichterstattung rund um die Spiele der Bundesliga aus diesen Studios, 2022 folgte der letzte größere Relaunch. Auch andere Sendungen hatte Sky hier produziert. Die Berichterstattung rund um die europäischen Klubwettbewerbe bestreitet Sky Österreich schon seit einiger Zeit aus Unterföhring - und sorgt hier für eine entsprechende Auslastung der Studios.

Wie es nun in Sachen Bundesliga-Berichterstattung weitergeht, ist unklar. Spekuliert wird in der Branche sogar darüber, dass sich Sky möglicherweise komplett vom Konzept einer Studioshow an den Spieltagen verabschieden könnte. Beim Sender will man sich zum künftigen Übertragungskonzept noch nicht äußern. Eine Sprecherin teilt gegenüber DWDL.de mit: "Wir arbeiten aktuell an einem optimierten Redaktionskonzept für die ADMIRAL Bundesliga." Man wolle eine moderne und flexible Berichterstattung, die näher am Spielgeschehen sei, darauf liege der Fokus. "Details zur konkreten Umsetzung und zu neuen Formaten werden wir rechtzeitig vor Saisonstart kommunizieren." Möglich wäre, direkt aus den Stadien zu berichten - mal mit mehr, mal mit weniger Personalaufwand. In jedem Fall wäre es eine Revolution in der Berichterstattung.

Auch hinter den Kulissen kommt es zu Beginn der neuen Saison zu Veränderungen. Anders als in der Vergangenheit wird Sky nicht mehr als Host Broadcaster fungieren, um die Produktion der Bilder bzw. Signale kümmert sich fortan das Wiener Unternehmen Uppercut Broadcast, das auch schon zuvor in die Produktion eingebunden war. Für Sky ergibt sich daraus jedoch eine neue Rolle, man ist künftig ausschließlich Signalabnehmer - und damit weniger tief im Produkt Bundesliga integriert. Beim Sender betont man die langjährige Zusammenarbeit mit Uppercut, die man ab der neuen Saison in neuer Konstellation fortführen werde. "Im Zuge dessen werden wir auch das neue Sendezentrum von Uppercut in Wien nutzen", so eine Sky-Sprecherin.

Der mögliche Wegfall der Studio-Berichterstattung rund um die Österreichische Bundesliga wirft zudem eine ganz andere Frage auf: Welchen Stellenwert hat Sky Österreich künftig noch im Gesamtkonzern? Das deutschsprachige Sky-Geschäft wird aktuell bekanntlich von RTL übernommen, der Deal soll zum 1. Juni abgeschlossen sein. Zuletzt hatte Sky Österreich wichtige Übertragungsrechte im europäischen Klubfußball verloren (DWDL.de berichtete). Michael Radelsberger, zuletzt nicht mehr nur Chef von Sky Österreich, sondern auch von Sky Media, steigt in die Geschäftsführung von RTL Deutschland auf. Am Hauptsitz von Sky Österreich am Wiener Handelskai soll es vorerst keine Veränderungen geben, das bestätigt eine Sprecherin gegenüber DWDL.de.

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