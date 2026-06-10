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ORF-Generaldirektorin Ingrid Thurnher hat den nächsten hochrangigen Manager freigestellt, in diesem Fall ist es sogar der bestbezahlte Mitarbeiter des Unternehmens. Außerdem: Die Streamingabgabe wird wohl doch (noch) nicht beschlossen wie geplant.