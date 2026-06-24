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Mit extrem hohen Reichweiten und Marktanteilen von bis zu 98 Prozent sorgt das ÖFB-Team aktuell bei ServusTV und im ORF für hohe Quoten. Außerdem: "Das große Backen" kommt nach Österreich, auf "Kurier" und ORF III kommen Einsparungen zu.