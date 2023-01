am 10.01.2023 - 10:52 Uhr

© ServusTV

© BKA/Christopher Dunker

© Mediengruppe Österreich

© ServusTV / Manuel Seeger © ServusTV / Manuel Seeger hat unter dem Titel "Blickwechsel. Das Nachrichtenmagazin" den Start eines neuen Magazins angekündigt. Das Format ist erstmals am Donnerstag, den 12. Januar, um 21:15 Uhr zu sehen und wird fortan wöchentlich ausgestrahlt. In der Sendung soll Katrin Prähauser Recherchen zu "aktuellen Themen" präsentieren. Vertieft werden soll das darüber hinaus mit einem Experten als Studiogast und dem Meinungsforschungsinstitut OGM, das für jede Ausgabe Menschen befragt. "Unser Ziel ist es, die Vielseitigkeit von Entwicklungen und politischen Entscheidungen aufzuzeigen, ohne zu belehren. Jeder Seher und jede Seherin kann sich dann aufgrund der präsentierten Fakten selbst eine Meinung bilden. Das Motto lautet: Erkenntnisgewinn statt Ideologie", sagt die Moderatorin. Themen der ersten Sendung sind unter anderem die aktuellen Klima-Proteste, fehlende Medikamente und die Sanierung des Parlaments in Wien.

© ZDF/ORF/Roland Winkler

das "

ZIB"-Moderationspaar Nadja Bernhard und Tarek Leitner, Karl Hohenlohe und Christoph Wagner-Trenkwitz sowie Teresa Vogl. Über die Änderung im Moderations-Line-Up hatte zuvor bereits der "Kurier" berichtet. Der Opernball selbst will von den Besucherinnen und Besuchern einen "Solidaritätszuschlag" für in Not geratene Menschen verlangen und der ORF macht im Rahmen seiner Übertragung auf die von ORF und Hilfsorganisationen ins Leben gerufene Initiative "Österreich hilft Österreich" aufmerksam.

Österreich in Zahlen

© DWDL.de

© ServusTV

© Michael Edelmayer