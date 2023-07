© ORF/Thomas Ramstorfer

© VÖP © VÖP , dass der Zeitungsverband VÖZ in Sachen ORF-Gesetzesnovelle eine Beschwerde bei der EU-Kommission plant. Nun zieht auch der Verband Österreichischer Privatsender (VÖP) nach und hat sich an Brüssel gewandt, das berichten "Kurier" und "Standard" unabhängig voneinander. Demnach halten die Privatsender den neuen ORF-Beitrag, der bald die GIS-Gebühr ersetzt (wir berichtete), für genehmigungspflichtig. Der ORF erhält künftig durch den neuen Beitrag wohl mehr Geld - wie viel genau ist aber noch unklar. Erhält der ORF mehr, als er benötigt, soll das zusätzliche Geld aber in eine Widmungsrücklage bzw. in der Folge auf ein Sperrkonto fließen. Außerdem erhält der ORF online künftig mehr Möglichkeiten, hier war der Rundfunk bislang sehr beschränkt - gleichzeitig sind aber auch neue Werbebeschränkungen geplant.

© Mediengruppe Österreich © Mediengruppe Österreich profitierte von der besonderen News-Lage im Juni: Neben den weltweit beachteten Ereignissen in der Ukraine etwa auch das Wahlchaos beim SPÖ-Parteitag. So kam der Sender insgesamt auf 1,5 Prozent Marktanteil - das ist der höchste Wert in der Sendergeschichte. Bei den 12- bis 49-Jährigen lief es mit 1,6 Prozent noch etwas besser, das ist einer der besten Werte in der Geschichte des kleinen Senders. Damit hielt man die Konkurrenz von Puls24 auf Abstand, der Sender der ProSiebenSat.1Puls4-Gruppe konnte nicht ansatzweise so sehr von der News-Lage profitieren. Mit 0,9 Prozent insgesamt war es zwar, wie schon im April, der erfolgreichste Monat des Jahres, damit lag man aber weit hinter oe24.TV. Und auch beim jungen Publikum war der Abstand groß, hier kam Puls 24 nur auf 0,8 Prozent.

© ORF © ORF gab es derweil auch für ORF 1. Beim Gesamtpublikum ging es für den Sender auf 7,3 Prozent bergab, bei den Jüngeren standen nur 9,8 Prozent auf dem Konto des Senders. Das sind nicht nur signifikante Rückgänge im Vergleich zu den Vormonaten, sondern auch im Vergleich zum Juni 2022. Besser schlug sich da schon ORF 2, das mit 21,2 Prozent seinen Gesamt-Marktanteil ausbauen konnte. Bei den 12- bis 49-Jährigen lag man mit 9,7 Prozent nur knapp hinter ORF 1.