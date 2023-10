© ORF

© ORF/Film 27/Hubert Mican © ORF/Film 27/Hubert Mican hat auf der MIPCOM etliche Produktionen verkauft - und das auf insgesamt vier Kontinente. Der traditionell größte Exportschlager zog auch in diesem Jahr: Die Natur-Dokureihe "Universum", sie fand Abnehmer unter anderen in Finnland, Spanien, Kanada, Australien, Italien und China. Im Bereich Fiction sicherte sich der dänische Sender TV2 fünf "Tatorte" mit Adele Neuhauser und Harald Krassnitzer, Discovery kaufte für den italienischen Markt gleich 26 "Tatort"-Folgen. Das mexikanische Justica TV erwarb zudem das Konzert "Christmas in Vienna 2022". Beim ORF-Enterprise-Apéro bekundeten nach Unternehmensangaben auch einige Branchenvertreter ihr Interesse an der neuen Serie "School of Champions", von der man auch gleich die ersten Bilder zeigte.

© Hektar © Hektar ist ein Portal, auf dem die Macherinnen und Macher Geschichten von Menschen erzählen wollen, die vom Land kommen. Man wolle "jungen Menschen am Land eine ordentliche Plattform bieten", sagt Karl Royer, Geschäftsführer der hektar Media GmbH. Die Plattform selbst ist schon seit einiger Zeit online, auf dem Burning Hen Festival in Schladming hatte man nun in eigener Sache den ersten großen Aufschlag und hat sich selbst als Marke präsentiert. hektar.com betreibt auch eine eigene Mediathek: In "Ab Hof" begleitet man junge Landwirtinnen und Landwirte beim Aufbau einer eigenen Direktvermarktung und stellt ihnen dafür erfahrene Experten zur Seite. Gedreht wird aktuell auch die Doku-Serie "Kirchi im Dorf", darin macht sich Ex-Skirennläuferin Michaela Kirchgasser auf die Suche nach touristischen Leitbetrieben in ganz Österreich und geht den Geheimnissen ihres Erfolges auf die Spur. Zudem sind zwei weitere Formate in Arbeit. Die Sendungen sind auch über Joyn abrufbar. "Das soll sich weiterentwickeln, dazu laufen einige Gespräche. Das klare Ziel ist dann der Schritt mit hektar nach Deutschland. Auch dort gibt junge Leute am Land und gute Geschichten", sagt Royer gegenüber der Tageszeitung "Kurier". Spannend ist die Plattform auch wegen seinen Investoren: Geldgeber sind unter anderem die Beta-Tochter Gamma Film (sie hält rund 29,10 Prozent der Unternehmensanteile) und Ex-Landwirtschaftsministerin Elisabeth Köstinger. "Bei diesem Konzept, das hektar verfolgt, ist jede und jeder sofort Feuer und Flamme, dem ich davon erzähle. Auch bei der Beta Film in München, in der Konzernzentrale, war man sofort sehr interessiert. Wir wollten unbedingt dabei sein und sind deshalb dieses Investment-Risiko gerne eingegangen", sagt Gamma-Geschäftsführer Oliver Auspitz gegenüber dem "Kurier".

