Julian Pölsler verwies in einem Statement gegenüber der APA auf die Tatsache, dass einige der Vorwürfe schon viele Jahre zurückliegen. Er habe "naturgemäß keine genaue Erinnerung mehr daran, was wann, wo und wie geschehen ist". Der Regisseur betont jedoch auch, dass er sich der Auseinandersetzung nicht entziehen wolle. "Ganz im Gegenteil", so der 70-jährige Regisseur, der durch seine "Polt"-Filme bekannt ist. "Ich möchte prinzipiell festhalten, dass ich bei allen meinen Filmen im Ringen um die höchste Qualität meiner Filme am Drehort in manchen Situationen sicherlich in der Vergangenheit mitunter zu heftig, zu emotional und zu laut gegenüber manchen SchauspielerInnen und Teammitgliedern reagiert habe", räumt Pölsler ein. Er habe danach jedoch meist das Gespräch gesucht und sein Bedauern zum Ausdruck gebracht. Pölsler betont zudem, dass es in keinem der Fälle, um die es in der Doku geht, zu sexuellen Übergriffen gekommen sei. "Den Bericht jener Person, die mich bezichtigt, mich vor mehr als zwanzig Jahren aus einem Machtverhältnis heraus ihr gegenüber sexuell übergriffig verhalten zu haben, weise ich zurück."

© ServusTV © ServusTV hat im Februar einen Monatsmarktanteil in Höhe von 4,0 Prozent erzielt, das war der beste Februar-Wert in der Geschichte des Senders. Damit war man einmal mehr der erfolgreichste Privatsender im Land. Beim jungen Publikum zwischen 12 und 49 Jahren ging es von 2,6 auf 2,9 Prozent nach oben. Für ATV und Puls 4 ging es bergab, mit 4,1 und 4,0 Prozent lagen sie in der klassischen Zielgruppe aber noch recht deutlich vor ServusTV. Vor allem bei ATV ist es aber ein besorgniserregender Wert, ging der Marktanteil doch um satte 0,6 Prozentpunkte zurück. ATV 2 feierte dagegen mit 1,7 Prozent den erfolgreichsten Februar aller Zeiten.

"Um Gottes Willen, jetzt wird's peinlich."

Lena Schilling, Spitzenkandidatin der Grünen für die EU-Wahl, kann die Frage von ORF-Satiriker Peter Klien, ob Norwegen zur EU gehört, nicht beantworten und weiß es selbst.